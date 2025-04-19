Российскому авторынку предрекли серьезное падение в 2025 году

В 2025 году продажи автомобилей в России могут сократиться на 30%. Об этом сообщил Telegram-канал No Limits со ссылкой на президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

— Рынок новых автомобилей в 2025 году упадет на 30%, бюджет недополучит 1,2 трлн рублей, — заявил эксперт.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своём Telegram-канале результаты опроса, согласно которым главной причиной падения спроса на новые легковые автомобили в России стали высокие ставки по банковским кредитам. Эту причину назвали 63% опрошенных.

Ещё 43% респондентов отметили снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране. Кроме того, 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданиями возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Напомним, в марте 2025 года в Новосибирской области банки выдали 895 автозаймов на общую сумму 1,24 миллиарда рублей. Для сравнения, в феврале, было выдано 843 кредита на сумму 1,13 миллиарда рублей. Средний чек за март составил 1,38 миллиона рублей, в феврале — 1,34 миллиона. На начало апреля полная стоимость автокредита увеличилась до 24,35%.

Ранее редакция сообщала о том, на какие новые авто в апреле изменились цены. В большинстве случаев модели стали дешевле.