Общепит Новосибирска добился открытия летних веранд

С сегодняшнего дня могут возобновить работу организации общепита и находящиеся при них летние веранды. Такое решение на оперативном совещании в правительстве озвучил губернатор Андрей Травников, поручивший главам муниципалитетов и минпромторга подготовить необходимые для подписания документы, чтобы не затягивать с выходом отрасли из карантина. Встреча представителей «Федерации рестораторов и отельеров Сибири» (ФРиО) с первым заместителем губернатора Новосибирской области Юрием Петуховым и представителем Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Ольгой Берсон, нде в очередной раз обсуждался этот вопрос, прошла в конце минувшей недели.

— Обслуживание гостей будет идти со строгим соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора — с учетом существующей эпидемиологической обстановки. Федерация разработала жесткие стандарты: обработка столов и стульев после каждого гостя, работа персонала в средствах индивидуальной защиты (перчатки и маски), контроль температуры посетителей и сотрудников, — уточняется в пресс-релизе. — Кроме того, заведениям рекомендовано перейти на использование электронных меню, которые гости смогут загрузить с помощью QR-кода на свой мобильный телефон.

Судя по информации «ФРиО», большинство ресторанов и кафе Новосибирска планируют запустить свои летние веранды уже с 7 июля. О планах начать работать на летниках заявили «Бар Guevara», рестораны «Puppen house», «Фенимор Купер», кафе «Креп де Кофе» и другие.

Анжелика Бурковская, вице-президент «ФРиО» и совладелец ГК «Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских», добавляет, что предприятия общественного питания города хорошо подготовились: закупили санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, маски и перчатки.

— И это даже несмотря на существующий дефицит и резкий рост стоимости. Например, маска в рознице сейчас стоит минимум 9 рублей, рециркуляторы нужно заказывать — и они подорожали в 2-3 раза. Пачка перчаток до пандемии стоила 250 рублей, сейчас минимум 800. Но все понимают, что на безопасности наших гостей нельзя экономить, — цитирует Анжелику Бурковскую пресс-служба «ФРиО».

— Отрасль понесла колоссальные убытки, Даже те заведения, которые смогли запустить доставку и работать на вынос, восстановили оборот не более чем на 25-30% от мартовского уровня, — приводятся в сообщении слова президента «ФРиО», ресторатора Владимира Бурковского. — Возможность начать работать с классическим обслуживанием хотя бы на летних верандах была нужна как глоток свежего воздуха. Это позволит обеспечить занятость большего числа сотрудников и вернуть их зарплаты к привычному уровню.

Напомним, ресторанное сообщество Новосибирска добивается открытия летних веранд с апреля.

Впрочем, далеко не все рестораны Новосибирска имеют летние веранды. Поэтому «ФРиО» предлагает разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики и занять прилегающие тротуары. Такое решение приняли власти Кузбасса, Санкт-Петербурга и многих городов Европы.

— Безусловно, в этом вопросе нужно действовать аккуратно и учитывать интересы всех: жителей домов, где расположены кафе, а также пешеходов. Мы надеемся на помощь и содействие в этих вопросах администрации районов и мэрии Новосибирска, — говорит председатель правления «ФРиО Сибири» Галина Шеломенцева. — Для многих предприятий общепита это уже сегодня станет настоящим спасением.

Представители «ФРиО» также обратились к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой разрешить размещение импровизированных летних площадок на прилегающих к общепиту территориях, так как не у всех кафе и ресторанов есть летники. С соблюдением социальной дистанции и любой другой формы городской логистики. В обращении подчеркивается, что в регионах, где уже принято такое решение, это размещение признано временной региональной формой поддержки МСП на период пандемии и является бесплатным (безвозмездным). Рестораторы просят рассмотреть возможность использования муниципальных земель на прилегающих к заведениям территориях для размещения летних веранд до 1 октября по упрощенному порядку, без разработки проекта благоустройства и оформления арендных отношений.

Кроме того, представители HoReCa просят отменить оплату для уже согласованных веранд, так как «установленный в 2019 году порядок оплаты по коэффициенту Ки, в силу сложившегося экономического положения, является невозможным».

Рестораторы столицы Сибири надеются, что в ближайшее время региональные власти определятся и озвучат сроки начала работы заведений общественного питания с доступом гостей в залы.

Напомним, в Иркутской области общепит практически не уходил на карантин. В Кемеровской области рестораны открылись 25 мая, в Омской области с 12 июня разрешили работать летним кафе. В Красноярске, Томске, Алтайском крае отрасль находится в самоизоляции.

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