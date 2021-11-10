Где в Новосибирске установить предпусковой подогреватель или автономный отопитель

А для обеспечения комфортных условий в кабине или салона автомобиля можно смонтировать автономный воздушный отопитель. Специалисты сервисного центра «Планар-Сибирь» делятся нюансами и особенностями установки устройств, обеспечивающих тепловую подготовку двигателя перед запуском и обогрева салона.

Особенности предпусковых подогревателей двигателя

Специалисты сервисного центра «Планар-Сибирь» рекомендует к установке автономные предпусковые подогреватели серий «Бинар» и «Теплостар» от ООО «Адверс», электрические подогреватели «Северс» от ЗАО «Лидер». К достоинствам оборудования данных марок относятся:

высокая эффективность эксплуатации. Запуск двигателя после монтажа автономного или электрического подогревателя не вызывает сложностей в любую погоду, вплоть до -45°C;

оборудование выполнено с использованием качественных запчастей и комплектующих, имеет гарантию производителя;

автономные подогреватели отличаются минимальным расходом топлива, электрические модели работают от сети 220 вольт.

Установка жидкостных подогревателей выполняется на легковые и грузовые транспортные средства, спецтехнику. Монтаж оборудования занимает минимум времени. Наличие систем защиты обеспечивает своевременное отключение устройств при риске возникновения нештатных ситуаций.

Преимущества автономных воздушных отопителей

Установка автономных отопителей позволяет создать комфортные условия в салоне транспортного средства для водителя и пассажиров. Оборудование может дополнительно комплектоваться собственным топливным баком, отличается экономичностью и энергоэффективностью. Управление осуществляется с пульта дистанционного управления, который позволяет задавать температуру и мощность, запускать и регулировать режимы обогрева и вентиляции, устанавливать таймеры.

Хорошо показали себя в условиях сибирских зим отопители «Планар» и «Спутник» от ООО «Адверс». Достоинствами этих автономных воздушных отопителей являются простая и надежная конструкция, высокое качество запчастей и комплектующих, автоматическое отключение при внештатных ситуациях. Компактный прибор устанавливается в транспортное средство любой марки и модели, не требует сложного технического обслуживания. На все модели действует гарантия 18 месяцев, имеются сертификаты качества.

Сервисный центр «Планар-Сибирь»

Установка автономных воздушных отопителей и предпусковых подогревателей двигателя – основные направления работы сервисного центра «Планар-Сибирь». Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по работе с данным оборудованием, выполняет следующие виды работ:

монтаж отопителей и предпусковых подогревателей на автомобили отечественного и импортного производства;

диагностика, выявление неисправностей, простой и сложный ремонт оборудования, установленного в транспортных средствах;

техническое обслуживание подогревателей и отопителей.

Всё оборудование, аксессуары и запчасти можно приобрести на месте в сервисном центре и сразу установить. Для этого достаточно заранее связаться со специалистами центра и оформить заявку.

Высокая квалификация и большой опыт, наличие современного оборудования и инструментов позволяют быстро и качественно выполнять работы по установке и ремонту. При монтаже отопителей «Планар» и «Спутник» в сервисном центре «Планар-Сибирь» стандартная гарантия на 18 месяцев от завода-изготовителя продлевается до 36 месяцев.

Адрес сервисного центра «Планар-Сибирь»: г. Новосибирск, ул. Малыгина, 13/1к13. Уточнить детали, заказать оборудование и оформить запись можно по телефону +7 (953) 770-33-88.