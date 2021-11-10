Где в Новосибирске установить предпусковой подогреватель или автономный отопитель

А для обеспечения комфортных условий в кабине или салона автомобиля можно смонтировать автономный воздушный отопитель. Специалисты сервисного центра «Планар-Сибирь» делятся нюансами и особенностями установки устройств, обеспечивающих тепловую подготовку двигателя перед запуском и обогрева салона.
Специалисты сервисного центра «Планар-Сибирь» рекомендует к установке автономные предпусковые подогреватели серий «Бинар» и «Теплостар» от ООО «Адверс», электрические подогреватели «Северс» от ЗАО «Лидер». К достоинствам оборудования данных марок относятся:
высокая эффективность эксплуатации. Запуск двигателя после монтажа автономного или электрического подогревателя не вызывает сложностей в любую погоду, вплоть до -45°C;
оборудование выполнено с использованием качественных запчастей и комплектующих, имеет гарантию производителя;
автономные подогреватели отличаются минимальным расходом топлива, электрические модели работают от сети 220 вольт.
Установка жидкостных подогревателей выполняется на легковые и грузовые транспортные средства, спецтехнику. Монтаж оборудования занимает минимум времени. Наличие систем защиты обеспечивает своевременное отключение устройств при риске возникновения нештатных ситуаций.
Установка автономных отопителей позволяет создать комфортные условия в салоне транспортного средства для водителя и пассажиров. Оборудование может дополнительно комплектоваться собственным топливным баком, отличается экономичностью и энергоэффективностью. Управление осуществляется с пульта дистанционного управления, который позволяет задавать температуру и мощность, запускать и регулировать режимы обогрева и вентиляции, устанавливать таймеры.
Хорошо показали себя в условиях сибирских зим отопители «Планар» и «Спутник» от ООО «Адверс». Достоинствами этих автономных воздушных отопителей являются простая и надежная конструкция, высокое качество запчастей и комплектующих, автоматическое отключение при внештатных ситуациях. Компактный прибор устанавливается в транспортное средство любой марки и модели, не требует сложного технического обслуживания. На все модели действует гарантия 18 месяцев, имеются сертификаты качества.
Установка автономных воздушных отопителей и предпусковых подогревателей двигателя – основные направления работы сервисного центра «Планар-Сибирь». Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по работе с данным оборудованием, выполняет следующие виды работ:
монтаж отопителей и предпусковых подогревателей на автомобили отечественного и импортного производства;
диагностика, выявление неисправностей, простой и сложный ремонт оборудования, установленного в транспортных средствах;
техническое обслуживание подогревателей и отопителей.
Всё оборудование, аксессуары и запчасти можно приобрести на месте в сервисном центре и сразу установить. Для этого достаточно заранее связаться со специалистами центра и оформить заявку.
Высокая квалификация и большой опыт, наличие современного оборудования и инструментов позволяют быстро и качественно выполнять работы по установке и ремонту. При монтаже отопителей «Планар» и «Спутник» в сервисном центре «Планар-Сибирь» стандартная гарантия на 18 месяцев от завода-изготовителя продлевается до 36 месяцев.
Адрес сервисного центра «Планар-Сибирь»: г. Новосибирск, ул. Малыгина, 13/1к13. Уточнить детали, заказать оборудование и оформить запись можно по телефону +7 (953) 770-33-88.
Изображения предоставлены рекламодателем
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать