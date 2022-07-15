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«Партия власти» выдвинула кандидатов на довыборы в региональный парламент

  • 15/07/2022, 16:55
Автор:
новости Новосибирска
Обошлось без сюрпризов.

В областной избирком документы для заверения списков кандидатов на участие в довыборах в региональный парламент подали политические партии «Единая Россия» и «Новые люди», говорится на сайте избиркома.

«Единая Россия» выдвинула по одномандатному округу №4 Виталия Новоселова, по одномандатному округу №10 — Андрея Биля. От «Новых людей» округ №4 будет представлять Надежда Приходько, округ №10 — Наталья Пинигина.

Новоселов в прошлом году на выборах в Госдуму представлял КПРФ по округу №137, в этом участвовал в праймериз «Единой России» и лидировал на округе №4. Директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль набрал наибольшее число голосов в праймериз по округу №10. В 2020 году на выборах в региональный парламент Биль также выдвигался в списке кандидатов по 10 округу.

Наталья Пинигина участвовала в выборах в Госдуму в 2021 году по округу №135, также от партии «Новые люди».

Напомним, на сегодняшний день о планах пойти на довыборы по округу №4 заявили Руслан Федореев (ЛДПР), КПРФ представило в качестве кандидата по одномандатному округу Сергея Зарембо, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Андрея Филимошкина, Партия пенсионеров — Ларису Путину. По округу №4 документы также подали два самовыдвиженца — Константин Терещенко и Евгений Гутов.

По округу № 10 ЛДПР зарегистрировала Антона Перевалова, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» — Вячеслава Василенко, Партия пенсионеров — Эдуарда Кожемякина.

Довыборы депутатов Заксобрания Новосибирской области по округам №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Чулымский и Коченевский) состоятся с 9 по 11 сентября. Округ №4 стал вакантным после избрания депутатом Госдумы ранее его представлявшего Олега Иванинского («Единая Россия»). Округ №10 освободился в результате обвинительного судебного приговора в отношении бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева  («Единая Россия»).

Документы на выдвижение и регистрацию кандидатов Новосибирский облизбирком принимает до 20 июля включительно.

Фото из группы облизбиркома ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика выборы власть


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