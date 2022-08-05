В Новосибирске стали дефицитом лекарства от болезни Паркинсона

В аптеках Новосибирска пропали лекарства, помогающие бороться с болезнью Паркинсона. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил депутат горсовета Антон Бурмистров. По его словам, проблемы с поставками появились еще в марте. Именно тогда его родственники не смогли получить льготный препарат.

В пресс-службе регионального правительства ответили, что, по информации ГКУ НСО «Новосибоблфарм», для обеспечения льготных категорий жителей на складах находится более 1000 упаковок препаратов с международным непатентованным названием Леводопа отечественного производства.

— Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводит мониторинг наличия в регионе лекарств с действующим веществом Леводопа. В настоящее время специалисты связываются с поставщиками лекарств и аптечными сетями для изучения ситуации, — заключили в пресс-службе.

Ранее редакция сообщала, что в частных лабораториях Новосибирска сформировался дефицит реагентов для алергопроб.