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В Новосибирске стали дефицитом лекарства от болезни Паркинсона

  • 05/08/2022, 18:02
Автор:
новости Новосибирска
По словам депутата горсовета Антона Бурмистрова, проблемы с поставками появились еще в марте.

В аптеках Новосибирска пропали лекарства, помогающие бороться с болезнью Паркинсона. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил депутат горсовета Антон Бурмистров. По его словам, проблемы с поставками появились еще в марте. Именно тогда его родственники не смогли получить льготный препарат.

В пресс-службе регионального правительства ответили, что, по информации ГКУ НСО «Новосибоблфарм», для обеспечения льготных категорий жителей на складах находится более 1000 упаковок препаратов с международным непатентованным названием Леводопа отечественного производства.

— Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводит мониторинг наличия в регионе лекарств с действующим веществом Леводопа. В настоящее время специалисты связываются с поставщиками лекарств и аптечными сетями для изучения ситуации, — заключили в пресс-службе.

 

 

 

Ранее редакция сообщала, что в частных лабораториях Новосибирска сформировался дефицит реагентов для алергопроб.

Фото: pixabay.com — stevepb

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : медикаменты кризис здоровье дефицит аптеки


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