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Жители Нижней Ельцовки собирают доказательства возможной накрутки голосов за проект планировки

  • 29/06/2022, 19:15
Автор:
новости Новосибирска
Они направили в СМИ детальный анализ хода голосования.

Инициативная группа, представляющая интересы жителей Нижней Ельцовки, предоставила редакции Infopro54 результаты проведенного исследования голосования за новый проект планировки территории.

— При регистрации на голосовании пользователь соглашался, что его комментарий будет в открытом доступе. Мы скопировали все данные, обработали их и проанализировали полученную статистику, — пояснил редакции представитель инициативной группы, житель Нижней Ельцовки Денис.

Напомним, старт общественных обсуждений по планировке Нижней Ельцовки не придавался огласке мэрией, а сами обсуждения были ограничены 5 днями, из которых 2 — выходные. Об этом отмечалось в сообщении, опубликованном в группе «Против транзита через Нижнюю Ельцовку!»  «ВКонтакте».

Итак, что показала анализ комментариев:

новости Новосибирска— количество комментариев в Google Таблице 703, хотя счетчик на сайте показывает 711;

— выгрузка и анализ всех комментариев показал, что 400 из 523 комментариев «За» были отправлены в последний день голосования — с 10 утра до 19 вечера, имели минутный разрыв, малое количество символов. Голоса «Против» поступали до 00:00, содержали в 2,5 раза больше символов.

— При реальной массовой поддержке проекта положительная статистика ПЕРЕВЕСА комментариев «За» над «Против» сохранялась бы каждый день, включая выходные, но этого не произошло. Когда информация о проведении онлайн-рассмотрения проекта начала появляться в общедомовых чатах, и люди начали массово обсуждать и комментировать, то количество комментариев «Против» превысило комментарии «За». Это произошло только в воскресенье, когда люди не находятся на рабочих местах, — отмечается в документе, полученном редакцией. — Большая часть комментариев в поддержку проекта были оставлены в период с 08:00 до 20:00. При этом 56% всех комментариев «Против» были оставлены в период с 18:00 до 07:59 в нерабочее время.

Инициативная группа полагает, что аномально высокая плотность голосов «За» в последний день и снижение качества комментариев, указывают на желание оторваться от количества комментариев «Против» и возможную автоматизацию вбросов. Общественники считают, что диаграмма распределения голосов по часам может отражать факт накрутки.

123 пользователя, которые оставили комментарий «За» проект планировки, совпадают с обсуждением правил землепользования в марте 2022-го.

Общественники не исключают, что это указывает на возможность регулярного использования базы данных.

О возможной накрутке голосов говорится в заявлениях жителей в полицию (имеются в распоряжении редакции).

— Согласно истории действий, сторонняя авторизация на разных аккаунтах производилась с одного и того же IP 213.159.203.157. В заявлениях люди пишут, что в момент голосования у них не было доступа к компьютеру. Кроме того, сообщают, кто аккаунт на госуслугах им создали волонтеры фонда «Достоинство» взамен на продуктовый набор, — говорится в документах, полученных редакцией.

новости Новосибирска

Жители Нижней Ельцовки готовят митинг

Участник ОД «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» Василиса пояснила редакции, что фонд «Достоинство» активно работал в Советском районе в 2020 году перед выборами в региональный парламент.

— В тот момент предоставлялось много бесплатных видов поддержки, в том числе от депутатов, и пожилые люди спокойно реагировали на это. Думая, что общаются с представителями госструктур, они разрешали делать сканы своих документов, не собираясь пользоваться интернет-системой. Насколько я знаю, заочная регистрация на госуслугах незаконна. Человек должен лично присутствовать в МФЦ, чтобы аккаунт был зарегистрирован и данные не ушли на сторону, — рассуждает собеседник редакции. — При публикации информации об общественных обсуждениях на сайте электронной демократии их организаторы не учли того, что Советский район — большая деревня. Люди видели, что их родственники, учителя, соседи проголосовали «За», и звонили им на дачи, начинали выяснять информацию. Напомню, за сохранение лесного массива в свое время проголосовали 4,5 тысячи жителей, поэтому и были удивительны иные результаты общественного обсуждения. Так выявились нестыковки.

Судя по документам, люди обратились в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой инициировать проверку по поводу фальсификации данных общественных обсуждений, мошенничества и кражи персональных данных, а также возбудить уголовное дело. Граждане также требуют приостановить процедуру утверждения проекта планировки Нижней Ельцовки в мэрии Новосибирска до завершения следственных мероприятий. Автор одного из писем отмечает, что подобную поддержку от фонда получили тысячи пенсионеров Советского района Новосибирска.

Напомним, общественники подали заявку о проведении митинга 30 июня у Дома быта, где в настоящее время располагается департамент строительства и архитектуры мэрии.

Как сообщила редакции член ТОС «Нижняя Ельцовка» Елена, инициативная группа получила отказ в связи с коронавирусными ограничениями. Сейчас общественники готовят новую заявку.

Кроме того, авторы обращения отметили, что жители готовят массовые заявления в правоохранительные органы, некоторые планируют перекрытие Бердского шоссе.

 

Ранее редакция сообщала, что власти отодвигают общественников от градостроительной политики и переводят обсуждения в онлайн. В этом формате обсуждения проходят уже не первый год. Кроме того, на электронное голосование все больше делают ставку на выборах всех уровней.  

Иллюстрация из исследования инициативной группы

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Публичные слушания общество власть


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