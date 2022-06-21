Общество «Финляндия–Россия» прекращает деятельность в РФ, магазины Decathlon будут временно закрыты «из-за внешних условий»

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, который на протяжении 30 лет работал в качестве центра финской культуры, сообщил о завершении работы в России.

— Дорогие друзья, общество «Финляндия – Россия» приняло решение выйти из состава учредителей Института Финляндии в Санкт-Петербурге и завершить деятельность института в России, — информирует институт на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Организация выразила благодарность всем партнёрам в России и Финляндии, с которыми сотрудничала на протяжении 30 лет.

О том, что Институт Финляндии приостановил свою работу на неопределенный срок, стало известно в начале апреля. Тогда главный секретарь общества «Финляндия-Россия», которое управляла институтом, Ниина Синкко сообщила, что организация «не хочет рисковать».

— Мы считаем, что вести работу согласно нашим ценностям и принципам в Петербурге мы не можем. Наша среда деятельности стала очень тесной, — говорила она.

Институт Финляндии является автономной некоммерческой организацией, которая входит в сеть культурно-научных институтов Финляндии, объединяющую 17 самостоятельных организаций по всему миру. С июня 2017 года Институтом Финляндии в Петербурге управляет общество «Финляндия – Россия».

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге — центр финской культуры, который организует семинары и встречи с писателями, художниками и учеными, а также проводит выставки, концерты, фестивали.

Магазины товаров для спорта Decathlon в России будут временно закрыты из-за невозможности продолжать снабжение, говорится на сайте компании.

— 26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России, — говорится в сообщении.

С 27 июня также будет приостановлена работа интернет-магазина. В компании объясняют это невозможностью обеспечивать поставки товаров «из-за внешних условий».

Компания будет принимать заказы в интернет-магазине до 22 часов 26 июня и планирует исполнить все обязательства перед клиентами относительно заказов, которые будут сделаны до 26 июня включительно. До 10 июля можно будет сделать возврат в нескольких магазинах Decathlon. Они будут открыты только на возврат товаров, добавляется на сайте.

Decathlon — французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле товарами более чем для 70 видов спорта. Decathlon входит в группу Mulliez Family Association, которая также владеет сетями Auchan и Leroy Merlin.

Первый магазин Decathlon в России открылся в 2006 году в Москве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.