Лунный календарь цветовода на июль 2022

По версии сайта magasha.ru, в июле растениям может не хватить влаги, а значит, нужно внимательно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. В середине лета многие цветы и декоративные кустарники будут отлично чувствовать себя на улице.

Луна в Зодиаках: как это воздействует на растения

Знаки Зодиака оказывают не меньшее значение, чем фазы. Поэтому цветоводам следует на них ориентироваться:

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) и Телец. Хороши для посадки и посева цветущих экземпляров. Они будут быстро расти, дадут богатое цветение.

Близнецы, Дева, Весы, Стрелец, Козерог. Нейтральные Зодиаки, т.е. посадку совершать можно, но на поддержку Луны не стоит рассчитывать.

Близнецы, Дева, Стрелец. Пикировка и посадка вьющихся и рослых экземпляров.

Водные знаки, Телец, Козерог, Весы (при убывающем месяце). Самое благоприятное время для высадки луковиц.

Лев. Неблагоприятный Зодиак, кусты не будут развиваться.

Овен. Подходит для высадки экземпляров с колючками и шипами, алыми и рыжими бутонами.

Водолей. Неблагоприятный знак. Если не принять это во внимание, цветы могут даже погибнуть.

Опираться на Зодиак нужно и при проведении агротехнических работ:

Овен, Близнецы, Лев, Стрелец, Водолей. Нельзя вносить удобрения и воду.

Телец, Козерог (при растущем месяце). Запрещено проводить взрыхление, которое может нанести повреждения корням.

Стрелец. Нельзя производить обрезку, т.к. срезанные участки будут восстанавливаться в течение продолжительного времени. Запрещено пропалывать, от этого сорняков станет еще больше.

Овен, Телец, Близнецы, Лев, Дева, Весы, Стрелец, Козерог, Водолей. Благоприятное время для выкопки клубней и корней. Они будут долго храниться.

Обратите внимание! Когда Луна находится в Стрельце, это плохо сказывается на комнатных цветах. Лучше совсем отказаться от работ с ними.

Благоприятные дни для ухода за комнатными растениями в июле 2022 года

Пересадка и посадка (цветущие рекомендуется пересадить после цветения) — 6-9, 21-22, 26-27 июля;

Полив и опрыскивание (рекомендуется дважды в месяц — душ) — 1-5, 8-12, 16-17, 23-27, 29 июля;

Рыхление почвы (чтобы не рыхлить, и земля не покрывалась коркой, прикройте ее мхом-сфагнумом) — 1-5, 8-9, 11-12, 19-20, 23-25, 29-31 июля;

Обработка от вредителей (обрабатывать советуем при открытых окнах) — 1-5, 8-9, 14-15, 23-24, 29-31 июля;

Обрезка для омоложения (обрезайте острыми ножницами, а лучше секатором) — 5, 10-11, 14, 19-20, 23-25, 29-31 июля;

Внесение удобрений (подкармливайте строго по инструкции на упаковке с удобрениями) — 16-27 июля;

Неблагоприятные дни для ухода за комнатными растениями в июле 2022 года

13-15, 28 июля.