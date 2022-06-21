Лунный календарь цветовода на июль 2022

По версии сайта magasha.ru, в июле растениям может не хватить влаги, а значит, нужно внимательно следить за тем, чтобы почва не пересыхала. В середине лета многие цветы и декоративные кустарники будут отлично чувствовать себя на улице.
Луна в Зодиаках: как это воздействует на растения
Знаки Зодиака оказывают не меньшее значение, чем фазы. Поэтому цветоводам следует на них ориентироваться:
- Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) и Телец. Хороши для посадки и посева цветущих экземпляров. Они будут быстро расти, дадут богатое цветение.
- Близнецы, Дева, Весы, Стрелец, Козерог. Нейтральные Зодиаки, т.е. посадку совершать можно, но на поддержку Луны не стоит рассчитывать.
- Близнецы, Дева, Стрелец. Пикировка и посадка вьющихся и рослых экземпляров.
- Водные знаки, Телец, Козерог, Весы (при убывающем месяце). Самое благоприятное время для высадки луковиц.
- Лев. Неблагоприятный Зодиак, кусты не будут развиваться.
- Овен. Подходит для высадки экземпляров с колючками и шипами, алыми и рыжими бутонами.
- Водолей. Неблагоприятный знак. Если не принять это во внимание, цветы могут даже погибнуть.
Опираться на Зодиак нужно и при проведении агротехнических работ:
- Овен, Близнецы, Лев, Стрелец, Водолей. Нельзя вносить удобрения и воду.
- Телец, Козерог (при растущем месяце). Запрещено проводить взрыхление, которое может нанести повреждения корням.
- Стрелец. Нельзя производить обрезку, т.к. срезанные участки будут восстанавливаться в течение продолжительного времени. Запрещено пропалывать, от этого сорняков станет еще больше.
- Овен, Телец, Близнецы, Лев, Дева, Весы, Стрелец, Козерог, Водолей. Благоприятное время для выкопки клубней и корней. Они будут долго храниться.
Обратите внимание! Когда Луна находится в Стрельце, это плохо сказывается на комнатных цветах. Лучше совсем отказаться от работ с ними.
Благоприятные дни для ухода за комнатными растениями в июле 2022 года
Пересадка и посадка (цветущие рекомендуется пересадить после цветения) — 6-9, 21-22, 26-27 июля;
Полив и опрыскивание (рекомендуется дважды в месяц — душ) — 1-5, 8-12, 16-17, 23-27, 29 июля;
Рыхление почвы (чтобы не рыхлить, и земля не покрывалась коркой, прикройте ее мхом-сфагнумом) — 1-5, 8-9, 11-12, 19-20, 23-25, 29-31 июля;
Обработка от вредителей (обрабатывать советуем при открытых окнах) — 1-5, 8-9, 14-15, 23-24, 29-31 июля;
Обрезка для омоложения (обрезайте острыми ножницами, а лучше секатором) — 5, 10-11, 14, 19-20, 23-25, 29-31 июля;
Внесение удобрений (подкармливайте строго по инструкции на упаковке с удобрениями) — 16-27 июля;
Неблагоприятные дни для ухода за комнатными растениями в июле 2022 года
13-15, 28 июля.
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