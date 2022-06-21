Снижена ставка по льготным кредитам предприятиям МСП в Банке «Левобережный»

На льготные кредиты могут рассчитывать предприниматели, работающие в сферах розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства, внутреннего туризма, науки и техники, здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, ресторанного бизнеса и бытовых услуг.

Кредит выдается на сумму от 30 до 150 млн рублей на срок до 1,5 лет. Ставка – не более 13,5% для средних предприятий и не более 13,75% – для малых (без дополнительных комиссий). Нужен залог, возможно частичное обеспечение при использовании поручительства Гарантийного Фонда Новосибирской области.

По вопросам льготного кредитования обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 (доп. 6905, 6894, 6735, 6908) и в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставить заявку на консультацию можно на сайте.

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