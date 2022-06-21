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Снижена ставка по льготным кредитам предприятиям МСП в Банке «Левобережный»

  • 21/06/2022, 17:38
Банк предлагает выгодные условия по программе «1764» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Новости бизнесаНа льготные кредиты могут рассчитывать предприниматели, работающие в сферах розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства, внутреннего туризма, науки и техники, здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, ресторанного бизнеса и бытовых услуг.

Кредит выдается на сумму от 30 до 150 млн рублей на срок до 1,5 лет. Ставка – не более 13,5% для средних предприятий и не более 13,75% – для малых (без дополнительных комиссий). Нужен залог, возможно частичное обеспечение при использовании поручительства Гарантийного Фонда Новосибирской области.

По вопросам льготного кредитования обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 (доп. 6905, 6894, 6735, 6908) и в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

Оставить заявку на консультацию можно на сайте.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : меры поддержки кредиты для МСБ


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