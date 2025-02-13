ГАИ выявила недостатки в установленных дорожных знаках Новосибирска

В Новосибирске Госавтоинспекция обнаружила несколько нарушений обязательных требований безопасности дорожного движения на улицах города. В частности, речь идёт о следующих улицах: Народная, 25 лет Октября, Дачная и Фадеева.

Ранее новосибирский автоинструктор Сергей Воронов обратил внимание на проблемы с установкой дорожных знаков на улицах.

Как рассказал Om1 Новосибирск, после публикации сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска провели выездную проверку улично-дорожной сети. После этого владельцу автомобильной дороги было выдано предписание.

— Сообщаем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства вопросы организации дорожного движения возложены на местное самоуправление, — уточнили в пресс-службе УМВД.

Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на движение фур в дневное время предлагают ввести в Новосибирске. За прошлый год более шести тысяч водителей большегрузов были привлечены к административной ответственности.