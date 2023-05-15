Обвиняемого в диверсии на заводе имени В.П. Чкалова посадили под стражу на два месяца

Ленинский районный суд Новосибирска постановил обвиняемого органом предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, заключить под стражу сроком на два месяца, т.е. по 12 июля, сообщается на сайте ведомства.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что ранее Telegram-канал Baza разместил видео с горящим на территории новосибирского авиационного завода бомбардировщиком, которое хулиганы опубликовали в соцсетях. Злоумышленники тогда оставили комментарий к видео о том, что самолет полностью ликвидирован.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сообщили, что самолет почти не пострадал, однако у шасси четко были видны следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

Ранее редакция сообщала, что продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз.