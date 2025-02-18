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Расширить методы самообороны при защите дома предлагают депутаты Госдумы

  • 18/02/2025, 15:30
Расширить методы самообороны при защите дома предлагают депутаты Госдумы
При этом доказывать свою невиновность в суде не придется, настаивают законодатели

Депутаты от ЛДПР в очередной раз внесли в Госдуму законопроект о самообороне, по которому россияне без риска уголовного наказания смогут любыми методами защищать свой дом от злоумышленников, незаконно туда проникших. Данный документ находится в базе данных нижней палаты российского парламента.

Парламентарии предлагают дополнить статью 37 «Необходимая оборона» УК РФ положением, согласно которому «не являются превышением пределов необходимой обороны действия лица, направленные на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица».

В пояснительной записке авторы уточнили, что проникновение злоумышленников в чужое жилище часто сопряжено с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и похищение человека.

—  Граждане, проживающие в данном жилище, не имеют возможности объективно оценить степень опасности посягательства. Выяснение же такой степени посягательства существенно увеличивает риск, которому подвергается обороняющийся, в том числе за счет повышения готовности посягающего к применению насилия при контакте с обороняющемся, установления посягающим факта присутствия и места нахождения обороняющегося, — говорится в документе.

Напомним, что ЛДПР добивается внесения поправок в закон о самообороне с 2022 года. Летом 2024 года они в очередной раз внесли такой документ в Госдуму, но его вернули на доработку. По действующему ныне законодательству человек, который оказывает сопротивление напавшему на его жилище, должен будет впоследствии доказать свою невиновность.

Ранее редакция сообщала, что за незаконную регистрацию ИП последует уголовное наказание. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы. 

Фото freepik, автор: wavebreakmedia-micro.

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Госдума


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