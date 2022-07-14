Рекламодателям

Объявлены торги на строительство 9 километров Восточного обхода

  • 14/07/2022, 18:29
Автор:
новости Новосибирска
Стартовая цена контракта — 3,5 млрд рублей.

На сайте госзакупок размещен тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по строительству автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» — от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 этап км 14 — км 34), Новосибирская область. Заказчик ФКУ «Сибуправтодор». Итоги тендера заказчик планирует подвести в конце июля. Стартовая цена контракта — 3,5 млрд рублей. Срок исполнения контракта — с января 2023 до октября 2024 года.

новости Новосибирска

Сроки строительства Восточного обхода могут быть ускорены

— Речь идет о строительстве I Г этапа Восточного обхода Новосибирска протяженностью 9,3 км в 4 полосы движения с покрытием из цементобетона. Это завершающий участок I этапа км 14 – км 34 (сейчас строительно-монтажные работы ведутся на участках IА, IБ, IВ общей протяженностью 10,3 км). Строительство 20-километрового I этапа должно быть полностью завершено в 2024 году, — пояснили в пресс-службе «Сибуправтодора» в ответ на запрос редакции. — На участке IГ предстоит завершить строительство совмещенной эстакадной части протяженностью 677 п.м. с мостом через р.Иня и двумя путепроводами, построить путепровод в районе с. Барышево, завершить устройство земляного полотна по основному ходу дороги, выполнить слои дорожной одежды и цементобетонное покрытие, установить освещение, шумозащитные экраны, барьерное ограждение и прочие элементы инженерного обустройства.

Сейчас работы на Восточном обходе ведет АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, на пресс-конференции в апреле 2021 года первый заместитель начальника Федерального управления автодорог «Сибирь» («Сибуправтодор») Дмитрий Батурин сообщал, что в Новосибирской области начинается масштабное расширение «Чуйского тракта».

—  Мы будем продолжать выполнение данных видов работ по увеличению количества полос для движения в сторону границы с Алтайским краем, — говорил он.

«Чуйский тракт» пользуется большой популярностью у жителей области и соседних регионов, которые выезжают на отдых в Алтайский край.

 

Ранее редакция сообщала, что на Алтае идет масштабный ремонт «Чуйского тракта». 

Фото пресс-службы «Сибуправтодор»

855

Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт строительство дорога


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В регионе сокращается площадь сельхозземель

Они переходят в земли населенных пунктов и промышленности.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Рыбохозяйственные организации хотят обязать инвестировать в нерестилища

И прописать это в федеральном законодательстве.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мусорные полигоны нужны, но…

Сессия Заксобрания области утвердила предложения регионального правительства по новой «мусорной» концессии. Однако вопросов к ней по-прежнему немало.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чипированных животных предлагают внести в единую электронную базу

Для упрощения поиска и учета.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

В регионе сокращается площадь сельхозземель

14/07/2022, 19:01

За рухнувшие на школьника ворота ответит директор спорткомплекса

14/07/2022, 18:16

Рыбохозяйственные организации хотят обязать инвестировать в нерестилища

14/07/2022, 18:07

Мусорные полигоны нужны, но…

14/07/2022, 18:02
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

К концу 2022 года половина оборота по картам ВТБ будет приходиться на «Мир»

14/07/2022, 16:55

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

14/07/2022, 15:19

«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

14/07/2022, 11:55
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска