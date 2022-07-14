Объявлены торги на строительство 9 километров Восточного обхода

На сайте госзакупок размещен тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по строительству автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» — от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 этап км 14 — км 34), Новосибирская область. Заказчик ФКУ «Сибуправтодор». Итоги тендера заказчик планирует подвести в конце июля. Стартовая цена контракта — 3,5 млрд рублей. Срок исполнения контракта — с января 2023 до октября 2024 года.

Сейчас работы на Восточном обходе ведет АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, на пресс-конференции в апреле 2021 года первый заместитель начальника Федерального управления автодорог «Сибирь» («Сибуправтодор») Дмитрий Батурин сообщал, что в Новосибирской области начинается масштабное расширение «Чуйского тракта».

— Мы будем продолжать выполнение данных видов работ по увеличению количества полос для движения в сторону границы с Алтайским краем, — говорил он.

«Чуйский тракт» пользуется большой популярностью у жителей области и соседних регионов, которые выезжают на отдых в Алтайский край.

Ранее редакция сообщала, что на Алтае идет масштабный ремонт «Чуйского тракта».