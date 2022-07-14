За рухнувшие на школьника ворота ответит директор спорткомплекса

Директора спорткомплекса, где располагаются ставшие причиной трагедии с гибелью подростка футбольные ворота, обвиняют по статье «халатность». В настоящее время обвинительное заключение уже утвердила Искитмская межрайонная прокуратура материалы дела направлены в суд.

— В с. Улыбино Искитимского района директор спортивного комплекса вследствие небрежного отношения к должностным обязанностям допустил бесконтрольное нахождение на футбольном поле ворот для мини-футбола, не защищенных от опрокидывания, не дал указаний о закреплении либо удалении с поля с целью недопущения падения конструкции, — сообщают в ведомстве со ссылкой на версию следствия.

Напомним, трагедия произошла в начале июня: 14-летний подросток, повиснув на воротах, стал раскачиваться, в результате незакреплённая конструкция обрушилась ему на грудь. От полученной травмы школьник скончался.

Как уже сообщалось, ситуацию, помимо прокуратуры взяли на контроль губернатор области и уполномоченный по правам ребёнка. На следующей неделе губернатор в рамках оперативного совещания поручил руководителям муниципалитетов проверить расположенные на их территории спортивные объекты на предмет их надёжности или возможной опасности, а также другие потенциально опасные для несовершенолетних объекты.

— Уважаемые мэры, главы, руководители органов власти, ответственные за безопасность: нужно провести все профилактические мероприятия в отношении тех же пресловутых ворот, — обратился к чиновникам глава региона. — Если ворота капитальные, они должны быть капитально закреплены. Если ворота временные, они должны быть из лёгких конструкций.

По информации прокуратуры Новосибирской области, статья, по которой обвиняется директор спорткомплекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский депутат попросил провести проверку Колыванской прокуратуры.