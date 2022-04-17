Оценка ущерба авто в Новосибирске

Вы можете быть примерным и аккуратным водителем, но в аварии попадают даже опытные и грамотные автовладельцы, и тогда перед каждым, оказавшимся в подобной ситуации, встает основной вопрос – как получить возмещение ущерба автомобилю когда виновник не застрахован или превышен страховой лимит, для этого прежде всего необходимо провести качественную автоэкспертизу, верно определить характер повреждений и точно оценить реальную объективную стоимость ремонта транспортного средства. Это становится возможным после проведения экспертной оценки пострадавшего автомобиля независимой компанией, которая не имеет договоров со страховыми компаниями, ведь зачастую именно они пытаются занизить сумму возмещения ущерба. В соответствии со Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, оценкой ущерба при ДТП может заниматься та экспертная организация, которая выбрана потерпевшим, имеющая в штате лиц, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла

Компания «Эксперт-Авто» является независимой экспертной организацией, зарекомендовавшей себя как профессионал своего дела в сфере оценки ущерба автомобиля после ДТП.

Главным достоинством и отличием компании является соблюдение основополагающего принципа независимости от страховых организаций и работа исключительно в интересах клиента.

В «Эксперт-Авто» экспертизу и оценку проводят только опытные, дипломированные, высококлассные специалисты, регулярно подтверждающие свой уровень дополнительными сертификатами о повышении квалификации.

«Эксперт-Авто» имеет колоссальный 12летний опыт экспертной работы, за время которой были проведены более 500 исследований, позволивших клиентам получить около 20 миллионов рублей в качестве возмещенного ущерба.

Услуги и преимущества.

Обращаясь в «Эксперт-Авто», вы гарантированно получаете:

— качественную услугу по оценке ущерба с предоставлением отчета;

— четкое документальное фиксирование всех последствий дорожно-транспортного происшествия;

— определение и расчет необходимых мер, ремонтных работ, запчастей и расходных материалов для восстановления пострадавшего автомобиля;

— соблюдение сроков и всех необходимых требований согласно нормам закона;

— прозрачный расчет стоимости экспертизы и приемлемые цены;

— удобный сервис.

Когда требуется оценка ущерба авто:

отсутствие страховки у виновника ДТП;

превышение страхового лимита;

повреждения ТС, вызванные непредвиденными ситуациями, природными причинами;

незаконные действия лиц, хулиганство, повлекшее повреждение ТС;

возгорания и пожар.

Специалисты компании проведут для вас бесплатную консультацию по оценке ущерба и автоэкспертизе в городе Новосибирске и области, подберут удобное время проведения исследования и ответят на все имеющиеся вопросы.

Обращаясь в «Эксперт-Авто» в случаях, когда ущерб, полученный транспортным средством в ходе ДТП, не вписывается в рамки закона об ОСАГО и не подпадает под условия Единой методики ЦБ РФ, вы можете быть уверены, что возмещение ущерба будет максимальным!

Audi 2019 г.в.

Предложение страховой компании 180 000 руб.

Оценка «Эксперт-Авто» 255 000 руб.

BMW 2019 г.в.

Предложение страховой компании 87 000 руб.

Оценка «Эксперт-Авто» 140 000 руб.

Независимая

экспертная компания «Эксперт-Авто»

Эксперт Тимофеев Михаил

https://www.auto-expertiza.com/