Грузовиков стало больше: как изменилась дорожная обстановка в Новосибирске во время топливного кризиса

Легковой трафик сократился

В Новосибирске, на фоне дефицита бензина и дизтоплива, продолжается перестройка транспортной системы. После стабильного июня, когда трафик в будни и в выходные был стабильно высоким, в июле началось его резкое снижение.

В конце июня (22 июня –28 июня) интенсивность движения в будни находилась на уровне 394–417 тыс. ед./сут, с пиком в пятницу. Выходные традиционно показали спад примерно на 20 % относительно будней. Доля грузового транспорта в будни составляла 8,25–8,98 %, в выходные — около 5,57 %.

Как отметили редакции Infopro54 в ЦОДД Новосибирской области, переход к июлю (29 июня – 5 июля) сопровождался постепенным снижением интенсивности: уже в конце июня — начале июля падение в выходные достигло 10–11%. При этом доля грузовиков в будни немного снизилась, но оставалась в диапазоне 8,08–8,77%.

На второй неделе июля (6 июля–12 июля) тренд на снижение общего трафика усилился: в понедельник интенсивность упала на 12,3% по сравнению с предыдущей неделей, во вторник — на 10,5 %, в среду — на 9,9 %. В выходные темпы падения замедлились, а в воскресенье даже был зафиксирован небольшой рост (+4,0 %).

Больше фур

При этом доля грузовых автомобилей в будние дни в июле не только вернулась к июньским показателям, но и превысила их, говорится в комментарии ЦОДД Новосибирской области, полученном в ответ на запрос Infopro54.

В первый понедельник июля она составила 9,01%, во вторник — 9,54%, в среду — 9,34%. Это больше, чем в июне, когда максимум не превышал 8,98%. В выходные доля грузовиков снизилась, как и в прошлом месяце, до 5,56% в субботу и 4,4% в воскресенье.

— Постоянство показателя средней скорости транспортного потока на основных улицах нашего города, которая в будние дни варьируется от 23 до 25 км/ч, а в выходные составляет 26 км/ч, свидетельствует о стабильности интенсивности движения, — отмечает ЦОДД Новосибирской области.

Напомним, губернатор Андрей Травников предложил часть АЗС переориентировать на дизельное топливо, чтобы разделить потоки легкового и грузового\общественного транспорта, а также спецтехники.

Ранее редакция сообщала о том, что на карте 2ГИС в Новосибирске начали отображаться АЗС, где может быть топливо.