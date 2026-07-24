Камеры начнут проверять ОСАГО в Новосибирске

Национальная страховая информационная система (НСИС) и Госавтоинспекция запустили процесс прямого обмена данными. Как сообщил ТАСС глава оператора НСИС Николай Галушин, ведомства теперь оперативно сверяют информацию о транспортных средствах, паспортных данных граждан и водительских удостоверениях.

В рамках этого взаимодействия система ежедневно обрабатывает 254 тысячи полисов ОСАГО. По каждому из них НСИС сверяет сведения с базой ГИБДД, чтобы обеспечить актуальность информации.

В ближайшее время начнется эксперимент по автоматической фиксации отсутствия страховки с помощью дорожных камер. Механизм работы уже определен: если автомобиль нарушит ПДД и попадет в объектив камеры, система дополнительно проверит наличие у водителя полиса. В случае его отсутствия информация об этом правонарушении автоматически направляется вместе со штрафом в личный кабинет водителя на портале «Госуслуги».

Важно отметить, что с 23 марта 2026 года вступает в силу новый закон. Он вводит ограничение: за езду без ОСАГО можно будет получить только один штраф в сутки, даже если водителя остановят несколько раз.

Ранее, 2 июня, правительство России поручило профильным ведомствам завершить подготовку к запуску этой системы к 1 октября. МВД поручено обеспечить техническую готовность ресурсов, а Минфин совместно со страховым сообществом должен проанализировать все возможные риски и подготовить решения для их минимизации.

Ранее редакция сообщала о том, что за три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%.