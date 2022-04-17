В «Лиотех-инновации» ввели наблюдение

Решением Арбитражного суда Новосибирской области на предприятии ООО «Лиотех-инновации» введена процедура наблюдения. Об это говорится в резолютивной части, опубликованной на сайте суда. Детали решения на момент публикации материала не уточнялись.

ООО «Лиотех-Инновации» (входит в ГК «Роснано») занимается производством литий-ионных аккумуляторов — крупнейший производитель в России, а также батарей для транспорта, систем контроля и управления. Компания подала на самобанкротство 31 января 2022 года. Сумма заявленных требований — 432 млн руб.

Немного ранее, 29 января этого года, в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от компании ООО «Литэко» на самобанкротство. Сумма задолженности — более 317 млн рублей. «Литэко» принадлежит 100% акций «Лиотех-инновации».

В «Литэко» процедура наблюдения введена в начале марта.

В сентябре 2021 года «Коммерсант» сообщал, что здание новосибирского завода «Роснано» по производству литий-ионных аккумуляторов — «Лиотех» — выставлено на продажу за 1 млрд руб.

Напомним, завод компании «Лиотех» открылся в Новосибирске в 2011 году как проект «Роснано» и китайской Thunder Sky Group. Общий объем инвестиций составил более 13,5 млрд рублей. К 2013 году он должен был выйти на проектную мощность 400 млн ампер-часов, но в 2014 году производство было приостановлено из-за низкого спроса на литий-ионные аккумуляторы. С 2016 года завод находился в процедуре банкротства. Основными кредиторами компании являлись «Роснано» — 9 млрд, минэкономразвития Новосибирской области — 498,8 млн, налоговая служба — 278,9 млн рублей. В октябре 2019 года компания заключила мировое соглашение с кредиторами — с рассрочкой погашения обязательств в течение 10 лет, дело о банкротстве было прекращено. В 20201 году «Роснано» начал добиваться возобновления процедуры банкротства. Основанием стала просрочка платежа на 912 млн руб.

15 апреля глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить работу компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. В марте Чубайс уволился из администрации президента и уехал из России.