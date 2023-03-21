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Очередное «головотяпство» привело к падению наледи на ребёнка

  • 21/03/2023, 14:16
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падение наледи на ребенка
Несмотря на то, что здание — новое, а снег до этого шёл только несколько часов.

Недосмотр управляющей компании к Октябрьском районе привёл к падению наледи с крыши на ребёнка накануне. Это было озвучено в ходе оперативного совещания в мэрии.

Данный факт произошёл по ул. Родниковой, поясняет начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. Там скатные кровли, четырехэтажные жилые дома. Видимо, из-за того снега, который прошёл в воскресенье, на определённых домах образовались сосульки.

В настоящее время, как сообщают в администрации района, данный факт зафиксирован правоохранительными органами, и материалы по нему переданы в районную прокуратуру.

Вы разберитесь, потому что дома эти новые, заявил глава города Анатолий Локоть. Снегопад был не дольше нескольких часов. Почему это всё вдруг начало на крыше таять и превращаться в лёд? Может, там недостатки какие-то в результате строительства? Если ограждения появились после того, как произошёл этот случай, то это означает головотяпство и бесхозяйственность данной компании и конкретных руководителей. Требую исчерпывающих мер в отношении управляющей компании со стороны администрации.

Напомним, что неделей ранее снег обрушился на голову ребёнку в Калининском районе Новосибирска. В качестве ответственного по данному факту назвали магазин торговой сети «Монетка».

При этом аналогичные факты «головотяпства» и, как следствие, травмирования пешеходов в прошлом году становились поводом для «разбора полётов» вначале в правительстве Новосибирской области, затем в мэрии Новосибирска.

Помимо опасности схода снега и наледи, на территории города и области сохраняется риск получения гололёдных травм. За минувшую неделю, как отмечают в мэрии, произошло 109 гололёдных травм, из которых 76 получены на территориях многоквартирных домов. Управляющим компаниям выдано 26 предостережений. Накануне глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил, что количество гололёдных травм на территории Новосибирской области за последнюю неделю выросло на 30%.

 

Ранее редакция сообщала, какие территории в Новосибирске выделены как наиболее опасные в преддверии весеннего паводка.

Фото pixabay — Aled7

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега падение снега на ребенка


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