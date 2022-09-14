Получите кешбэк 9% за оплату по QR-коду со счета кредитной карты

Акция «Новая привычка рассчитываться по QR-коду» проводится с 9 по 30 сентября 2022 г. Если у вас еще нет кредитной карты, вы можете получить ее в любом офисе банка. При этом не нужно ждать ее изготовления, специалист выдаст вам ее сразу при вашем визите. Обслуживание карты бесплатное.

Чтобы оплатить товар или услугу по QR-коду с кредитной карты и получить кешбэк, выберите удобный способ.

Оплата через мобильное приложение банка BL-online:

Зайдите в приложение и в разделе «Платежи и переводы» нажмите на кнопку «Оплата по QR или фото». Наведите камеру смартфона на QR-код. Выберите счет кредитной карты. Подтвердите оплату.

Оплата с помощью приложения СБПэй:

Выберите в приложении Банк «Левобережный» и подключите счет кредитной карты для оплаты (если этого не сделали ранее). Наведите камеру на QR-код. Выберите счет кредитной карты. Подтвердите оплату.

Третий вариант:

Используйте мобильные приложения для оплаты товаров и услуг. Выберите способ оплаты – Оплата через СБП/Открыть QR-код/другое. Выберите счет кредитной карты Банка «Левобережный». Подтвердите оплату.

10 октября вам на счет вернется 9% от суммы чека, но не более 3 000 рублей.

Кешбэк, моментальное оформление и бесплатное обслуживание – не единственные преимущества кредитных карт «Левобережного». Льготный период, в течение которого не нужно платить проценты, составляет 100 дней. При этом он начинается с момента вашей первой покупки. Лимит карты – до 300 000 рублей.

Подробные условия Программы лояльности смотрите на сайте банка.

Закажите кредитную карту на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.