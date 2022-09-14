Получите кешбэк 9% за оплату по QR-коду со счета кредитной карты

Акция «Новая привычка рассчитываться по QR-коду» проводится с 9 по 30 сентября 2022 г. Если у вас еще нет кредитной карты, вы можете получить ее в любом офисе банка. При этом не нужно ждать ее изготовления, специалист выдаст вам ее сразу при вашем визите. Обслуживание карты бесплатное.
Чтобы оплатить товар или услугу по QR-коду с кредитной карты и получить кешбэк, выберите удобный способ.
Оплата через мобильное приложение банка BL-online:
Оплата с помощью приложения СБПэй:
Третий вариант:
10 октября вам на счет вернется 9% от суммы чека, но не более 3 000 рублей.
Кешбэк, моментальное оформление и бесплатное обслуживание – не единственные преимущества кредитных карт «Левобережного». Льготный период, в течение которого не нужно платить проценты, составляет 100 дней. При этом он начинается с момента вашей первой покупки. Лимит карты – до 300 000 рублей.
Подробные условия Программы лояльности смотрите на сайте банка.
Закажите кредитную карту на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».
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Фото предоставлено пресс-службой Банка Левобережный
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