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Получите кешбэк 9% за оплату по QR-коду со счета кредитной карты

  • 14/09/2022, 17:58
Банк «Левобережный» проводит акцию и дарит до 3 000 рублей каждому клиенту за покупки, оплаченные кредиткой с использованием QR-кода.

новости бизнесаАкция «Новая привычка рассчитываться по QR-коду» проводится с 9 по 30 сентября 2022 г. Если у вас еще нет кредитной карты, вы можете получить ее в любом офисе банка. При этом не нужно ждать ее изготовления, специалист выдаст вам ее сразу при вашем визите. Обслуживание карты бесплатное.

Чтобы оплатить товар или услугу по QR-коду с кредитной карты и получить кешбэк, выберите удобный способ.

Оплата через мобильное приложение банка BL-online:

  1. Зайдите в приложение и в разделе «Платежи и переводы» нажмите на кнопку «Оплата по QR или фото».
  2. Наведите камеру смартфона на QR-код.
  3. Выберите счет кредитной карты.
  4. Подтвердите оплату.

Оплата с помощью приложения СБПэй:

  1. Выберите в приложении Банк «Левобережный» и подключите счет кредитной карты для оплаты (если этого не сделали ранее).
  2. Наведите камеру на QR-код.
  3. Выберите счет кредитной карты.
  4. Подтвердите оплату.

Третий вариант:

  1. Используйте мобильные приложения для оплаты товаров и услуг.
  2. Выберите способ оплаты – Оплата через СБП/Открыть QR-код/другое.
  3. Выберите счет кредитной карты Банка «Левобережный».
  4. Подтвердите оплату.

10 октября вам на счет вернется 9% от суммы чека, но не более 3 000 рублей.

Кешбэк, моментальное оформление и бесплатное обслуживание – не единственные преимущества кредитных карт «Левобережного». Льготный период, в течение которого не нужно платить проценты, составляет 100 дней. При этом он начинается с момента вашей первой покупки. Лимит карты – до 300 000 рублей.

Подробные условия Программы лояльности смотрите на сайте банка.

Закажите кредитную карту на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото предоставлено пресс-службой  Банка Левобережный

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кэшбэк кредитная карта


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