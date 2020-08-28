OCSiAl возможно инвестирует в научную инфраструктуру 700 млн рублей

— На последнем совете по инвестициям компания OCSiAl представила губернатору Новосибирской области проект научно-производственного комплекса стоимостью около 700 млн рублей, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он подчеркнул, что этот объект будет не чисто производственным, а научным комплексом, нацеленным на научно-практическое применение. Основной объем инвестиций направят на строительство нового корпуса и закупку оборудования.

— Это очень интересный проект. Он был поддержан советом по инвестициям, — добавил Решетников.

В пресс-службе OCSiAl в ответ на запрос редакции о деталях проекта сообщили, что он находится на ранней стадии обсуждения, поэтому компания его не комментирует.

OCSiAl владеет единственной в мире масштабируемой технологией промышленного синтеза графеновых нанотрубок. Автор уникальной технологии — российский ученый-физик, академик РАН Михаил Предтеченский. Первую промышленную партию графеновых нанотрубок OCSiAl синтезировала в 2015 году — 1,2 тонны. Строительство второй установки — Graphetron 50 — началось в 2016 году. Проект по строительству установки был реализован с использованием льготного займа от Фонда развития промышленности. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд рублей. В начале 2019 года компания в тестовом режиме запустила в Новосибирске установку Graphetron 50. В феврале она вышла на проектную мощность — 50 тонн графеновых нанотрубок в год. В 2020 году OCSiAl планировала синтезировать 75 тонн нанотрубок, а в перспективе довести объем производства на новосибирской площадке до 150 тонн в год.

В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге в 2020 году.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области