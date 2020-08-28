OCSiAl возможно инвестирует в научную инфраструктуру 700 млн рублей

— На последнем совете по инвестициям компания OCSiAl представила губернатору Новосибирской области проект научно-производственного комплекса стоимостью около 700 млн рублей, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Он подчеркнул, что этот объект будет не чисто производственным, а научным комплексом, нацеленным на научно-практическое применение. Основной объем инвестиций направят на строительство нового корпуса и закупку оборудования.
— Это очень интересный проект. Он был поддержан советом по инвестициям, — добавил Решетников.
В пресс-службе OCSiAl в ответ на запрос редакции о деталях проекта сообщили, что он находится на ранней стадии обсуждения, поэтому компания его не комментирует.
В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге в 2020 году.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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