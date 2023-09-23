Недостроенную концессионную школу начали разбирать в Новосибирске

— Разбирают концессионную школу, которую строят на Шевелева. Тут стояли сваи, были даже плиты. Сегодня с утра выглянула в окно и обнаружила, что сваи выдергивают из земли и складывают на площадке, рядом уже лежат плиты, — сообщила редакции Infopro54 читательница.

По ее словам, за последний месяц на площадку периодически заезжал бульдозер и заравнивал привезенные кучи гравия. Больше никакая работа на площадке не велась.

Напомним, в середине августа постановлением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова изменены условия концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) на улице Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска.

Соглашение заключено 16 декабря 2021 года.

По соглашению сторон изменяются денежные обязательства концедента — области — при строительстве школы:

базовый размер капитального гранта составляет 562,9 млн рублей (в соглашении 2021 года — 486,9 млн),

составляет 562,9 млн рублей (в соглашении 2021 года — 486,9 млн), базовый размер инвестиционного платежа — 1,35 млрд рублей (775 млн),

— 1,35 млрд рублей (775 млн), размер возмещения затрат на уплату процентов — 1,07 млрд рублей (692,9 млн),

— 1,07 млрд рублей (692,9 млн), предельный размер операционного платежа на дату заключения соглашения — 477 млн рублей (464 млн),

на дату заключения соглашения — 477 млн рублей (464 млн), базовый размер возмещения затрат на уплату налога, предоставляемого в целях возмещения затрат на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением, — 190,8 млн рублей (94,9 млн).

То есть в ценах 2023 года совокупные обязательства области на школу по улице Шевелева составляют 3,6 млрд рублей, в 2021 году — 2,5 млрд.

Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

Ранее редакция сообщала, что Арбитражный суд не стал расторгать в Новосибирске школьные концессии.