Недостроенную концессионную школу начали разбирать в Новосибирске

— Разбирают концессионную школу, которую строят на Шевелева. Тут стояли сваи, были даже плиты. Сегодня с утра выглянула в окно и обнаружила, что сваи выдергивают из земли и складывают на площадке, рядом уже лежат плиты, — сообщила редакции Infopro54 читательница.
По ее словам, за последний месяц на площадку периодически заезжал бульдозер и заравнивал привезенные кучи гравия. Больше никакая работа на площадке не велась.
Соглашение заключено 16 декабря 2021 года.
По соглашению сторон изменяются денежные обязательства концедента — области — при строительстве школы:
То есть в ценах 2023 года совокупные обязательства области на школу по улице Шевелева составляют 3,6 млрд рублей, в 2021 году — 2,5 млрд.
Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.
Ранее редакция сообщала, что Арбитражный суд не стал расторгать в Новосибирске школьные концессии.
Фото предоставлено читателем Infopro54
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