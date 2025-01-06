Рекламодателям

Новосибирская область попала в лидеры по числу елок, приобретенных на маркетплейсе

  • 06/01/2025, 19:00
Новосибирская область попала в лидеры по числу елок, приобретенных на маркетплейсе
Большинство покупок пришлось на декабрь 2024 года

Аналитики Wildberries составили рейтинг российских городов по количеству приобретенных елок за прошедший 2024 год. Новосибирская область в этом списке заняла девятую строку. Больше всего елей традиционно приобрели жители Москвы и Московской области. Всего же на маркетплейсе продали более 1,4 миллиона хвойных. Подавляющее большинство ― это искусственные деревья. Живые же елки составили менее половины процента от общего числа покупок.

Аналитики указали, что больше всего хвойных деревьев перед праздником купили жители Московской области, Москвы, Краснодарского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Новосибирской области и Челябинской области. При этом лидером по количеству ёлок на душу населения стала Мурманская область.

Напомним, Новосибирск оказался на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров. В середине декабря в нашем городе уже работало 260 елочных базаров. Именно столько торговых точек было обозначено на Яндекс Картах. Аналитики онлайн сервиса подсчитали количество елочных базаров в целом по стране и составили рейтинг городов-миллионников на основе полученных данных. Так, Новосибирск, с показателем 1,7 на 10 тысяч жителей в общем процентом соотношении, оказался на втором месте в топе. Опередил столицу Сибири только Волгоград (1,74). Стоимость новогодних деревьев в городе доходила до 18 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали пункты утилизации новогодних деревьев

Фото freepik, автор: freepik

15

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : маркетплейс Елки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска

Максим Кудрявцев: В 2024 году в мэрии прошло порядка двадцати назначений ключевых руководителей

Формирование новой команды в муниципалитете находится в завершающей стадии
Все материалы
Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирская область попала в лидеры по числу елок, приобретенных на маркетплейсе
6/01/25 19:00
Бизнес Общество
Одиннадцать тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Рождество в Новосибирске
6/01/25 18:00
Общество
Гречку, произведённую на Алтае, признали опасной в Белоруссии
6/01/25 17:00
Бизнес ВЭД Право&Порядок
Сегодня новосибирцы смогут погадать и заглянуть в будущее
6/01/25 16:30
Культура Общество
Топ-10 запрещённых предметов, с которыми новосибирцы приходили в здания судов
6/01/25 16:00
Общество
Новосибирск попал в топ-3 городов с самым дешевым прокатом коньков
6/01/25 15:00
Бизнес Общество
В 2025 году новосибирцы не смогут выйти на пенсию по старости
6/01/25 14:00
Общество
Новосибирцы готовятся праздновать Рождественский сочельник
6/01/25 13:30
Культура Общество
Утвержден план по очистке воздуха в Искитиме
6/01/25 13:00
Общество
Суд закрыл дело о резонансном ДТП на Красном проспекте в Новосибирске
6/01/25 12:00
Общество
Пьяный водитель сшиб ворота кадетского корпуса в Новосибирске
6/01/25 11:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирск идут сильные снегопады
6/01/25 10:00
Общество
Банк России планирует усложнить получение автокредита
5/01/25 19:00
Бизнес Финансы
Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» планирует зайти в Новосибирск
5/01/25 17:44
Бизнес
Пикет в защиту исторического прошлого прошел в Новосибирске
5/01/25 16:36
Город
Страховые пенсии проиндексированы у 727,5 тысяч новосибирских пенсионеров
5/01/25 15:12
Общество
Александр Ельцов назначен гендиректором скандального «СпецТрансСтроя»
5/01/25 14:09
Бизнес Отставки и назначения
До 6,5 млн рублей выросла цена частного дома в Новосибирской области
5/01/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Детское питание выдают по QR-коду на молочных кухнях Новосибирска
5/01/25 12:00
Общество
Чемпионат и первенство по ездовому спорту пройдет в Новосибирской области
5/01/25 11:00
Общество Спорт
Популярное
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
Новости компаний
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска