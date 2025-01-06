Новосибирская область попала в лидеры по числу елок, приобретенных на маркетплейсе

Аналитики Wildberries составили рейтинг российских городов по количеству приобретенных елок за прошедший 2024 год. Новосибирская область в этом списке заняла девятую строку. Больше всего елей традиционно приобрели жители Москвы и Московской области. Всего же на маркетплейсе продали более 1,4 миллиона хвойных. Подавляющее большинство ― это искусственные деревья. Живые же елки составили менее половины процента от общего числа покупок.

Аналитики указали, что больше всего хвойных деревьев перед праздником купили жители Московской области, Москвы, Краснодарского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Новосибирской области и Челябинской области. При этом лидером по количеству ёлок на душу населения стала Мурманская область.

Напомним, Новосибирск оказался на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров. В середине декабря в нашем городе уже работало 260 елочных базаров. Именно столько торговых точек было обозначено на Яндекс Картах. Аналитики онлайн сервиса подсчитали количество елочных базаров в целом по стране и составили рейтинг городов-миллионников на основе полученных данных. Так, Новосибирск, с показателем 1,7 на 10 тысяч жителей в общем процентом соотношении, оказался на втором месте в топе. Опередил столицу Сибири только Волгоград (1,74). Стоимость новогодних деревьев в городе доходила до 18 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали пункты утилизации новогодних деревьев.