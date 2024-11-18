Завершается конкурсное производство бывшей новосибирской «дочки» РОСНАНО

Собранием кредиторов ООО «Производственная компания САН» принято решение обратиться в арбитражный суд о завершении процедуры конкурсного производства. Неликвидное для дальнейшей реализации имущество ООО «ПК САН» балансовой стоимостью менее 100 тысяч рублей принято решение списать.

Напомним, группа компаний «Сан» была создана в Новосибирске Владиславом Мирчевым. Компания разработала, производила и продавала УФ-принтеры, УФ- и сольвентные чернила Sunflower. Группа сибиряков построила производственный высокотехнологичный бизнес и экспортировала свою продукцию в 50 стран.

Как рассказывал Мирчев «Коммерсанту», в 2008 году в состав акционеров компании решил войти «Роснано». В итоге это состоялось в 2010 году — госкорпорация получила в ЗАО «Инновационная компания «Сан» 25%. В 2012 году новые акционеры обвинили Владислава Мирчева в срыве бизнес-плана, отстранили его от управления группой и инициировали банкротство ИК «Сан» и почти всех ее «дочек». На их базе была сформирована группа Sun Innovations. Ответственность за контроль над группой взяло на себя «Роснано». В 2016 «Роснано» вышло из Sun Innovations. В июле 2022 года в отношении компании ООО «ПК САН» было открыто конкурсное производство.

Стоит отметить, что в Новосибирске идет банкротство дочерней компании «Роснано» —ООО «ЛИТЭКО», а также ООО «Лиотех-Инновации» и ООО «Энергетические решения». Минувшим летом здание завода «Роснано» в Новосибирске продано за 1,7 млрд рублей.

Судя по сообщению на сайте раскрытия информации, на собрании кредиторов ООО «ЛИТЭКО» также принято решение списать с учета нереализованное в ходе торгов имущество компании.

Ранее редакция сообщала о том, что еще один проект «Роснано» оказался в судах: генпрокуратура требует лишить компанию OCSiAl патентов на изобретение.