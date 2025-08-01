Ограничения движения транспорта введут на время проведения авиашоу в Новосибирске

В Новосибирской области введут временные ограничения движения транспорта в районе станции Мочище. Они будут действовать 2 августа с 08.00 до 23.00 и 3 августа с 06.00 до 16.00. Это связано с проведением авиационного фестиваля «ВИВА АВИА!».

По данным Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона, движение будет перекрыто на участках улично-дорожной сети в направлении станции Мочище (в направлении из Новосибирска в Сокур, поселок Октябрьский и Локти). Исключение сделают только для машин местных жителей – им необходимо будет показать паспорт с пропиской. Для остальных пользователей дорог будет доступен Северный обход и общественный транспорт – автобусы и электропоезда.

Кроме того, вводится запрет на стоянку автомобилей вдоль дороги, прилегающей к аэродрому, и на дорогах станции Мочище.

Напомним, в этом году фестиваль объединит лучших пилотов России в поддержку Вооруженных сил. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидят выступления пилотажной группы «Русские витязи», а также «Стрижи», «Барсы», «Первый полёт», а также полеты одиночных и групповых самолетов, ретро-технику, воздушные шары и многое другое. Музыкальное сопровождение обеспечат известные коллективы.

Доехать до аэропорта Мочище из Новосибирска можно будет на пригородных автобусах и электропоездах. Кроме того, от станции Мочище до аэродрома будут курсировать челночные автобусы.

В 2024 году авиашоу посетили 34 тысячи человек.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2026 год.