Новосибирский суд запретил фотографу продавать снимки обнажённой клиентки

Жительница Новосибирска обратилась в суд с иском к фотографу.

В материалах дела описывается ситуация, когда мужчина предложил девушке из Сибири принять участие в фотосессии в обнажённом виде. Он продемонстрировал ей свои работы и заверил, что снимки будут отличными. Девушка согласилась на фотосессию, но с условием, что фотографии не будут опубликованы.

Однако фотограф нарушил устное соглашение и разместил снимки на своём канале. Доступ к этому каналу имели подписчики, которые заплатили от 200 до 1000 рублей. Узнав об этом, девушка была шокирована и потребовала удалить фотографии. Однако фотограф заблокировал клиентку. Её обращение в полицию также не дало результата.

Тогда сибирячка обратилась в суд с иском, требуя компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Суд поддержал пострадавшую, обязав фотографа удалить фотографии и выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец пришел в суд с рогаткой, ножом и перцовым баллончиком.