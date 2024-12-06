Новосибирский суд запретил фотографу продавать снимки обнажённой клиентки

Жительница Новосибирска обратилась в суд с иском к фотографу.
В материалах дела описывается ситуация, когда мужчина предложил девушке из Сибири принять участие в фотосессии в обнажённом виде. Он продемонстрировал ей свои работы и заверил, что снимки будут отличными. Девушка согласилась на фотосессию, но с условием, что фотографии не будут опубликованы.
Однако фотограф нарушил устное соглашение и разместил снимки на своём канале. Доступ к этому каналу имели подписчики, которые заплатили от 200 до 1000 рублей. Узнав об этом, девушка была шокирована и потребовала удалить фотографии. Однако фотограф заблокировал клиентку. Её обращение в полицию также не дало результата.
Тогда сибирячка обратилась в суд с иском, требуя компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Суд поддержал пострадавшую, обязав фотографа удалить фотографии и выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец пришел в суд с рогаткой, ножом и перцовым баллончиком.
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