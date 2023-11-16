Бьют рекорды продажи апартаментов в Новосибирске

Сумма реализации апартаментов в Новосибирске выросла в 4,5 раза по сравнению с декабрем 2022 года. Сумма реализации в октябре составила 1,36 млрд рублей. Такие данные опубликовало бизнес-сообщество девелоперов One Company на основании собственных исследований, статистики Росреестра и наш.дом.рф.

По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в апартаментах составляет 176 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем в сентябре и на 14% — по сравнению с январем 2023 года. Выроста и средняя стоимость апартаментов. За 10 месяцев цена увеличилась на 1,16 млн рублей (с 4,08 млн рублей в начале года до 5,24 млн рублей в октябре).

По словам основателя бизнес-сообщества One Company Айрата Ямаева, рост средней стоимости и цены за квадратный метр вместе с резким увеличением объема продаж свидетельствуют об оживленном спросе и предпочтении более высокого уровня комфорта и функциональности.

Эксперт уверен, что рынок апартаментов переживает настоящий бум, при этом. Добавляет, что емкость рынка дает основания предполагать, что ему еще есть куда расти.

— Это происходит во многом из-за многозадачности апартов: можно использовать их для собственного проживания, оборудовать под современный офис, приобрести с инвестиционной целью — для сдачи в аренду или перепродажи. Это максимально комфортная недвижимость, потому что вопросы по обслуживанию и поиску арендаторов, как правило, берет на себя управляющая компания. Появляется все больше интересных проектов с точки зрения качества и инфраструктуры. Уверен, что старт продаж второй очереди одного из них, — подтолкнет рынок к очередному рекорду, — прокомментировал эксперт.

Напомним, в июле 2023 года депутаты горсовета города Новосибирска приняли сразу в двух чтениях проект нормативных документов, согласно которым гостиницы, апартаменты и комплексы апартаментов, которые возводятся в городе, теперь должны быть обеспечены социальными объектами в зависимости от средней площади номеров. Тогда участники рынка оценили принятые горсоветов Новосибирска инициативы и высказывали мнение, что застройщиков, желающих построить апартаменты, станет меньше.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство в Кировском районе апарт-отеля. Он появится на улице Мира в Кировском районе Новосибирска. Площадь объекта — более 4751 кв. метров, в том числе площадь номеров — 2081,1 кв. м. Проектом предусмотрен 71 номер (студии — 62/1845,88 кв. м, номера апартаменты — 9/235,22 кв. м).