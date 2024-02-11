Около 6 млрд рублей задолжали в бюджет компании и жители Новосибирской области

В 2023 году недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области уменьшилась, по сравнению с 2022 годом, до 5,7 млрд рублей (В 2022 году было 7,2 млрд. — Ред.). По данным Минфина области, в целом на территории региона в 2023 году было собрано 325,6 млрд рублей налогов (322.5 млрд рублей).

Почти 26% задолженности приходится на транспортный налог — 1,5 млрд рублей. На втором месте НДФЛ — 21,2% или 1,22 млрд рублей. На третьем налог на прибыль организаций — 1,16 млрд или 20,1%.

В топ-5 по недоимке в регионе также входят налог на совокупный доход (10,8%, 623 млн рублей) и земельный налог (8,1%, 467 млн рублей).

В 2023 году больше всего недоимку снизили город Обь — на 51,7%, Новосибирский район — на 31,4% и Новосибирск — на 28,3%.

В Минфине напоминают, что недоимка по налогам — это сумма, которую налогоплательщики не заплатили в установленный срок. Причина неуплаты не важна. В ведомстве также напоминают, что на недоимку начисляются пени.

Ранее редакция сообщала о том, что 44 млрд рублей заплатили в бюджет региона топ-10 компаний Новосибирской области.