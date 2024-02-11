Автосервисам придется самим подгонять детали для китайский машин в Новосибирске

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze дали прогноз развития авторынка в 2024 году:
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На рынок России могут приехать б\у автомобили из Китая. При ежегодном объеме продаж по 25 млн штук авто в КНР, китайский авторынок вскоре достигнет насыщения. Тогда остро встанет вопрос о сбыте машин с пробегом. Возможно, они пойдут в Россию.
- В 2024 году параллельный импорт автомобилей будет регулироваться правительством РФ жестче, поэтому результаты 2023 года едва ли удастся существенно превысить. За 2023 год в Россию через параллельный импорт было ввезено 137 тысяч автомобилей.
- В 2024 году количество китайских брендов на авторынке РФ увеличится. Часть из них зайдут на рынок без открытия собственных дилерских центров. По итогам 2023 года все бренды КНР заняли долю в 51%, на российские марки пришлось 34%.
- Для подбора запчастей на китайские авто независимым сервисам придется завести токарные станки, сварочные аппараты и предусмотреть ставку сварщика в штатном расписании.
- Есть вероятность, что спрос на машины с пробегом исчерпан. Переформатирование собственников произошло в 2023 году и в 2024 году рынок вернется к результатам доковидного 2019-ого года (продано 6,6 млн новых и б/у автомобилей).
- В 2024 году движущийся парк страны продолжит медленно уменьшаться и составит 34,2 млн единиц.
- Средний срок жизни автомобиля вырастет до 27,8 лет. В 2023 году — 27 лет. Водители буду выжимать все «соки» из машины и ездить до последнего.
- Средний возраст автомобиля в 2024 году составит 11,6 лет. В 2018 году этот показатель фиксировался на уровне 9,5 лет. Ремонты таких машин будут усложняться, спрос на услуги СТО — расти.
— Автопарк страны активно стареет, и рынок новых авто не может обеспечить его обновления, — констатирует директор Fit Service Татьяна Овчинникова. —Часть водителей стремятся ездить на своих машинах как можно дольше и для этого берегут их. Но состояние автомобилей на сегодня такое, что откладывать ремонт в целях экономии уже нельзя, поэтому станции все чаще сталкиваются с трудозатратным ремонтом, который требует больше времени. У СТО растет спрос на квалифицированные кадры, также встает вопрос постоянного повышения их квалификации.
Напомним, на рынке труда в регионе в настоящее время наблюдается жесткий дефицит кадров.
Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы начали изготавливать автозапчасти на местных предприятиях еще в 2021 году.