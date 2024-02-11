Автосервисам придется самим подгонять детали для китайский машин в Новосибирске

Международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze дали прогноз развития авторынка в 2024 году:

— Автопарк страны активно стареет, и рынок новых авто не может обеспечить его обновления, — констатирует директор Fit Service Татьяна Овчинникова. —Часть водителей стремятся ездить на своих машинах как можно дольше и для этого берегут их. Но состояние автомобилей на сегодня такое, что откладывать ремонт в целях экономии уже нельзя, поэтому станции все чаще сталкиваются с трудозатратным ремонтом, который требует больше времени. У СТО растет спрос на квалифицированные кадры, также встает вопрос постоянного повышения их квалификации.