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Почти 500 ветхих домов планируют расселить за 5 лет в Новосибирске

  • 11/02/2024, 15:07
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Почти 500 ветхих домов планируют расселить за 5 лет в Новосибирске
Часть средств мэрия планирует привлечь в федеральном бюджете, часть у бизнеса.

На минувшей неделе стало известно, что Новосибирск подал заявку на расселение 293 ветхих и аварийных домов в Мин ЖКХ. Речь идет о домах, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Об этом на брифинге сообщил заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

Заявку на расселение 293 домов Новосибирск отправил в Москву

Заявку на расселение 293 домов Новосибирск отправил в Москву

По его словам, муниципалитет рассчитывает, что в первом полугодии решение по Новосибирску будет принято и в 2024 году удастся сделать первые шаги для расселения новой партии ветхих и аварийных домов, расположенных на территории города. Стоимость этой программы расчетно составляет 12-13 млрд рублей (40-45 млн рублей на один дом), причем 90% от этой суммы финансирует федеральный бюджет. Для сравнения: в 2023 году в Новосибирске расселили 89 многоквартирных домов, на эти цели были направлены около 3 млрд рублей.

На подведении итогов работы департамента в 2023 году Кондратьев уточнил, что всего в Новосибирске статус аварийных имеет 483 дома.

— В рамках второго этапа реализации программы мы расселим часть домов, еще 197 будут расселены в рамках проектов КРТ, — пояснил чиновник.

При стоимость расселения дома в 40-45 млн рублей на это потребуется 7,9 — 8,8 млрд рублей.

Ранее на брифинге он уточнял, что при расселении домов, которые находятся на площадке КРТ, часть обязательств берет на себя застройщик, часть бюджет, иначе бюджет строительства может не срастись.

Напомним, по данным мэрии Новосибирска, в настоящее время муниципалитет уже заключил 7 договоров КРТ, куда вовлечены территории с потенциалом строительства более 2 млн квадратных метров жилья. В работе — проекты КРТ площадью 2 тысячи га с потенциалом строительства 15 млн квадратных метров жилья.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирским застройщикам предложили вносить социальный взнос при строительстве жилых домов. Пока речь идет о 5 тысячах рублей с квадратного метра. Деньги пойдут на строительство школ и детских садов.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Расселение ветхого и аварийного жилья новостройки Новосибирска


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