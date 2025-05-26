Около аэропорта авиазавода в Новосибирске обнаружено скопление птиц

АО «СпецАвтоХозяйство» по требованию Западно-Сибирской транспортной прокуратуры проводит повторное орнитологическое исследование полигона бытовых отходов, расположенного в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома Новосибирск (Ельцовка).

Регоператор привлек специализированную организацию для определения факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц на полигоне. Подрядчик также должен дать заключение о достаточности принимаемых мер орнитологической защиты.

В прокуратуре подчеркнули, что «СпецАвтоХозяйство» в установленный срок не провело эту работу. Директору регоператора вынесено представление.

Напомним, приаэродромные территории являются зонами с особыми условиями использования территорий и устанавливаются в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Ельцовка — экспериментальный аэродром, испытательная база «Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова». Предприятие изготавливает фронтовые бомбардировщики Су-34.

Ранее редакция сообщала о том, что ноябре 2024 года арбитражный суд Новосибирской области взыскал с аэропорта Толмачево 6,9 млн рублей в пользу авиакомпании «Сибирь за птицу в двигателе.