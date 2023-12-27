Дополнительный фактор: зачем селлеру нужна верификация профиля

Вместе с тем одним из ключевых факторов выбора для покупателей становятся доверие и безопасность сделки.

Повысить доверие, а значит, и увеличить шанс самой покупки помогает верификация. Редакция Infopro54 обратилась в компанию «Авито», чтобы выяснить, зачем селлерам необходимо проходить проверку подлинности профиля и получать цифровой бейдж на интернет-платформах. Ответы на основные вопросы о верификации — в нашем материале.

Профессиональный профиль — зачем он нужен

Профессиональный профиль обеспечивает максимальную прозрачность сделки. Покупателю важно видеть, с кем он имеет дело. Это подтверждает и статистика. По данным «Авито», 77% покупателей онлайн-магазинов сегодня заходят на страницы только профессиональных продавцов. Их просматривают, чтобы узнать цены, найти конкретный товар, оценить надежность продавца и договориться о скидках. Фактически профиль на онлайн-площадке становится полноценной заменой сайта компании.

Профессиональный селлер — кто он

Четких критериев тут нет. «Авито» ориентируется на совокупность признаков, которые говорят, что селлер использует онлайн-площадку как канал для заработка.

Что в себя включает профессиональный профиль

Это информация о компании, в том числе фотографии товаров, адрес, условия доставки, а также блок с акциями — то, что интересует покупателя и может помочь ему сделать выбор в пользу бренда.

Что такое верификация и как ее можно пройти

Это подтверждение, что за данным профилем стоит реальный человек или организация, документы которых проверены. Юрлица могут пройти верификацию по реквизитам — после в профиле появится значок «Реквизиты проверены».

Физлица и самозанятые проходят верификацию по паспорту или водительским правам. Данные используются только во время проверки и нигде не сохраняются. После проверки в профиле пользователя появится значок «Документы проверены».

В этом году на «Авито» также появилась возможность получить значки «Документы проверены» или «Реквизиты проверены» при помощи банковских ID. В этом случае загружать сканы документов не нужно и проверка проходит быстрее.

Что дает предпринимателю, работающему на онлайн-платформе, статус «профи»

Профессиональный профиль поможет выделить аккаунт среди других продавцов, а также разместить больше информации о товарах и услугах. По статистике, предоставленной пресс-службой «Авито», пользователи со значком «Документы/реквизиты проверены» в среднем получают на 20% больше просмотров. У пользователей с профессиональным профилем на 11% больше вопросов по объявлению, чем без него.

Насколько популярна верификация

54% объявлений на платформе от профессиональных селлеров размещены продавцами, ранее прошедшими проверку подлинности профиля. В среднем на платформе каждый второй контакт покупателя происходит с проверенным продавцом в профессиональном сегменте. В сегменте частных объявлений — каждый третий.

Ежедневно на «Авито» проходят проверку подлинности профиля и получают цифровые бейджи уже более 14 тысяч человек, из них 8 тысяч делают это с помощью банковских ID через «Сбер» и «Тинькофф», столько же — по паспорту или водительским правам. На втором месте — проверка по документам. Пользователи проходят проверки по ИНН или ЕСИА. Интересно, что еще несколько месяцев назад проверки по документам были на первом месте — а теперь банковские ID уверенно их обходят. При этом общее число проверок за год выросло в 3 раза.

Предприниматели из каких отраслей наиболее охотно проходят верификацию

Самый высокий процент контактов с верифицированными профессиональными продавцами приходится на категории «Услуги» и «Недвижимость»: более 62% объявлений созданы проверенными компаниями. Следом за ними идет категория «Работа» — на нее приходятся 56% таких объявлений.