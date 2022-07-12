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Андрей Шимкив: Семка — не Знатков, не обманет…

  • 12/07/2022, 20:10
Автор:
новости Новосибирска
Спикер регионального парламента предложил коллегам поддержать проект «мусорной» концессии, а правительству — доработать его в соответствии с замечаниями депутатов.

Проект новой «мусорной» концессии снова рассмотрел комитет по строительству и ЖКХ регионального парламента. Основные замечания озвучил зампредседателя комитета Вадим Агеенко, который курирует эту тему от заксобрания с 2016 года. Одним из ключевых было увеличение на 44,5% или на 2,8 млрд рублей стоимости объекта при уменьшении проектной мощности полигонов.

новости Новосибирска

Исполнительная и законодательная власть бьются вокруг «мусорной» концессии

Впрочем, часть его замечаний представители исполнительной власти уже успели откорректировать. В частности, министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что полностью пересмотрена финансовая модель концессии, и сейчас в нее заложены средства федерального ППК «Российский экологический оператор», которые предоставляются под 6% годовых. Это привело к уменьшению нагрузки на концессионера, а значит — и нагрузки на тариф

Агеенко это признал, но отметил, что из прозвучавших новых цифр и предложений реально войдет в документ — никто не знает.

Депутат, зампредседателя комитета ЖКХ Дмитрий Козловский с сожалением констатировал, что правительство области так и не рассмотрело еще одно предложение депутатов — о строительстве полигонов и мусоросортировочных комплексов за счет бюджета. По его словам, при привлечении кредита от ППК РЭО регион вполне смог бы реализовать этот проект самостоятельно, не выплачивая лишние деньги концессионеру. Кроме того, он предупредил представителей правительства, что в новой концессии нужно детально проработать вопрос с раздельным сбором и переработкой отходов. На федеральном уровне вносятся изменения в несколько законов в результате объем мусора, который вывозится на полигоны, должен сильно уменьшится.

Вадим Агеенко добавил, что нужно детально проработать принципы обращения раздельно собранного мусора.

— Это совершенно отдельный бизнес. Им занимаются отдельные компании. Нельзя заставлять вести такие отходы вначале на полигоны, а потом на переработку. Здесь еще нужно поработать с текстом концессии, — уверен он.

новости Новосибирска

«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

Сергей Семка поблагодарил депутатов, принимающих участие в ежедневных заседаниях рабочей группы, и сообщил, что все поступающие предложения прорабатываются. В итоге будут выданы единые рекомендации по изменению параметров конкурсной документации.

— Что касается стоимости концессии — это только стартовая цена. Окончательная будет утверждена после того, как проект пройдет госэкпертизу, — добавил он.

Министр ЖКХ Денис Архипов также отметил, что цена будет определяться на конкурсе.

Точку в обсуждении поставил спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

— Можно долго вспоминать предыдущую концессию, посыпать голову пеплом, но все равно нужно продвигаться. Есть четкие договоренности о разделении. Теперь это уже не одна, а две концессии. Понятно, что еще будет очень много вопросов. В частности, что за инвестор, если от него требуется всего 5% собственного капитала? — прокомментировал председатель Заксобрания. — По поводу прочих вопросов, озвученных депутатами… Почему такая спешка? Ее нет. Вопрос стоит в том, кто быстрее получит федеральные деньги от ППК РЭО. Что касается суммы концессии — да, она влияет на тариф. Но пусть концессионер строит. Мы не можем вмешиваться в строительство. Я думаю, даже в участие не нужно вмешиваться. Есть исполнительная власть — пусть она за это отвечает.

Он напомнил, что проблема предыдущей концессии была связана с участками.

— Сегодня рабочая группа работает чуть ли не в ежедневном режиме. Множество предложений, есть определенные договоренности, и я уверен, что в этот раз они будут соблюдены, — заявил Шимкив. — Если говорить по-русски, то Семка не Знатков (Владимир Знатков, первый замгубернатора. — Ред.), который умудрился обмануть по инфекционной больнице  все Заксобрание. Я уверен, что в этот раз все договоренности будут соблюдены. Я прошу вас поддержать заключение концессии с доработкой.

В итоге комитет по строительству и ЖКХ согласовал вынесение проекта концессии на рассмотрение внеочередной сессии регионального парламента 14 июля. Осенью, перед вынесением концессии на конкурс, депутаты намерены «сверить часы» и еще раз изучить документы.

 

Ранее редакция рассказывала, что на июльской сессии регионального парламента прозвучали обвинения в коррупции.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора концессия депутаты власть


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