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Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

  • 19/04/2022, 08:34
Автор:
новости Новосибирска
Редакция изучила декларации депутатов регионального парламента Новосибирской области за 2021 год.

Первая десятка
Как следует из опубликованных деклараций, количество депутатов с доходами более 10 млн рублей в год выросло более чем втрое — с 9 до 23 человек. Бесспорным лидером и единственным миллиардером среди коллег по-прежнему остается директор ООО СК «Армада» Павел Кива («Единая Россия») удвоивший доход с 1,4 в 2020 до 2,9 млрд рублей в 2021 году. Однако по факту Кива, оставаясь несомненным лидером в депутатском корпусе, после уплаты налогов из категории миллиардеров переходит в категорию миллионеров.

Доход в размере 2 973 257 014,24 является доходом Кива П.Н. от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, поясняется в декларации. При этом в целях уплаты налога на доходы физических лиц указанная сумма дохода Кива П.Н. подлежит уменьшению на сумму в размере 2 493 753 860,04 рублей фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, отраженных в декларации 3-НДФЛ. С учетом указанного сумма фактического дохода Кива П.Н. от деятельности в качестве предпринимателя до уплаты обязательных налогов составляет 479 503 154,20 рублей.

Из имущества депутату принадлежат нежилое помещение (1,7 тысячи кв. м) и обширный автопарк, включающий снегоход, два снегоболотохода, два гидроцикла, четыре легковых автомобиля (+1) и погрузчик. Доход супруги Кивы гораздо скромнее лишь 32,7 млн (+18,1 млн). У нее и троих несовершеннолетних детей в собственности  земельный участок (1,5 тысячи кв. м) и жилой дом (830,1 кв. м). Также за женщиной числится легковой автомобиль.

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На второе с третьего места поднялся директор ООО «Ганзасоюз», акционер предприятия «Вилка-ложка» Николай Машкарин (КПРФ) с доходом в 132,4 млн рублей (+79,4 млн). В собственности у депутата квартира (91,7 кв. м) и три легковых автомобиля. Доход супруги Машкарина составил менее миллиона рублей.

По сравнению с прошлогодней декларационной кампанией с Машкариным поменялся местами еще один коммунист — директор ООО «Орион» Сергей Кальченко с доходом 97,6 млн рублей (+17,5 млн). Кальченко владеет долями четырех земельных участков, 16 нежилых зданий и помещений, еще четыре нежилых помещения у него в индивидуальной собственности. Также депутату на правах индивидуальной собственности принадлежат квартира (167,1 кв. м), находящаяся в пользовании супруги и троих несовершеннолетних детей, и легковой автомобиль. У супруги Кальченко из имущества только доля в квартире.

На четвертом месте расположился директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков («Справедливая Россия»), получивший мандат по списку справороссов на год позже своих коллег по депкорпусу. Напомним, что мандат стал вакантным после избрания лидера новосибирских справороссов Александра Аксененко депутатом Госдумы. Что касается Теплякова, то его доход за 2021 год составил 84 млн рублей. В собственности Теплякова — только гараж. У супруги депутата годовой доход 28,4 млн рублей. Ей принадлежат квартира (98,7 кв. м), гараж, машиноместо, земельный участок (1,6 тысячи кв. м) и жилой дом (511 кв. м).

Почти в пять раз — с 15,6 до 75,3 млн  увеличил доходы пятый номер рейтинга — глава ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский («Единая Россия»). За ним в разных формах собственности числятся три земельных участка, жилой дом (349,3 кв. м в совместной с супругой собственности), квартира (203,8 кв. м), гараж и легковой автомобиль. У супруги депутата доход составил менее миллиона рублей. Помимо упомянутого дома, ей на правах общей долевой собственности принадлежит земельный участок (623 кв. м).

На шестое с четвертого места спустился гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир, задекларировавший 55,2 млн (+8,6 млн). Он по-прежнему владеет земельным участком в России, квартирой в Испании в совместной супругой собственности и гидроциклом. У супруги с доходом в 20,7 млн рублей (+14,3 кв. м), помимо испанской, имеются две российские квартиры (-1), прошлогодний гараж исчез из собственности.

Седьмое место занял дебютант данного уровня доходов  директор по развитию ООО «МедТорг» Дмитрий Франчук («Единая Россия»), задекларировавший 50,4 млн рублей. Годом ранее сумма дохода депутата не превышала 10-миллионной отметки. У него в собственности квартира (81 кв. м), два нежилых помещения (190,9 кв. м), доля в бассейне и легковой автомобиль.

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Аналогичный подъем в десятку лидеров с более раннего дохода менее, чем в 10 млн рублей продемонстрировал директор ООО «Байт» Александр Шпикельман («Единая Россия»), в этот раз задекларировавший 46,2 млн рублей. Ему на правах разных форм собственности принадлежат четыре земельных участка, две дачи, две квартиры, гараж, два нежилых помещения, три легковых автомобиля и мотоцикл.

Предпоследнее место в топ-10 занял еще один дебютант рейтинга — председатель совета директоров СК «Инвест» Никита Галитаров (КПРФ) с доходом 33,7 млн (+20 млн). Ему принадлежат два земельных участка (5,1 тысячи кв. м), жилой дом (446,3 кв. м) и два легковых автомобиля. Супруга депутата задекларировала 3,6 млн рублей.

Замыкает рейтинг еще один коммунист — учредитель ООО «Гамма» (строительство зданий), АО «Оргстрой» и ООО «Гаммастрой» Ашот Рафаелян, тоже дебютировавший в данной группе. Годовой доход депутата составил 31,7 млн рублей. Из имущества за депутатом числится только легковой автомобиль. Доход супруги Рафаеляна менее миллиона рублей, из имущества у нее земельный участок (595 кв. м), жилой дом (460,4 кв. м), квартира (116 кв. м), бокс, парковочное место и легковой автомобиль.

Остальные

Помимо первой десятки лидеров доходы более 10 млн рублей задекларировали редактор интернет-издания «Сибкрай» Константин Антонов (15), директор ООО «Новосибирскагропромстройдор» Александр Барсуков (13,9), директор ООО УК «Инвестстрой» Василий Иваков (27,1), гендиректор АО «Агентство развития жилого строительства Новосибирской области» Вячеслав Илюхин (18,6), директор ООО «Камбэк» и ООО «ЦССЖКХ» Александр Кулинич (18,7), гендиректор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов (23), директор ООО «Альянс» Андрей Пак (26,4), председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, гендиректор ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма (29,9), председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков (14,9), гендиректор АО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко (22,4), ректор НГУ Михаил Федорук (11,2), президент ООО УК «Концерн Сибирь» Валерий Червов (23,2), а также председатель Заксобрания Андрей Шимкив, о котором ниже.

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Наибольшую группу 36 человек составили депутаты с доходами от 1 до 10 млн рублей.

Менее миллиона рублей задекларировали депутаты Александр Аверкин («Пенсионеры за социальную справедливость), Алексей Андреев («Единая Россия»), Анастасия Андронова (ЛДПР), Роман Казаков (ЛДПР), Дмитрий Козловский («Единая Россия»), Юрий Кошкин («Единая Россия»), Сергей Левшенков («Новые люди»), Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»), Роман Мурзин («Новые люди»), Вениамин Пак («Единая Россия»), Зоя Родина («Единая Россия»), Валентин Сичкарев («Единая Россия») и Евгений Шаблинский (ЛДПР).

Высший командный состав

Прошлогоднего лидера по доходам в руководстве Заксобрания — первого вице-спикера Андрея Панферова  в этом году с вершины пьедестала сдвинул его непосредственный начальник — председатель Заксобрания Андрей Шимкив с доходом в 14,9 млн рублей (+8,6 млн). Как поясняется в декларации, часть дохода в размере 7,9 млн получена в результате вступления в наследство. К ранее находящимся в собственности трем жилым домам и трем земельным участкам добавились квартира (74,8 кв. м) и нежилое помещение (259,1 кв. м).

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У серебряного призера, уже упомянутого Андрея Панферова («Единая Россия»), доход за год не изменился и составил 7,3 млн рублей. Стабильным остался и доход супруги вице-спикера — 0,8 млн рублей. Имущество также оказалось без изменений.

«Бронза», как и уровень дохода сохранилась за Владимиром Карповым (КПРФ) — 5,7 млн. Из собственности ему принадлежит доля в квартире.

Почетное четвертое место у Наталии Красовской (ЛДПР), задекларировавшей 4 млн рублей (+2,9). У нее, как и годом ранее, в собственности квартира и легковой автомобиль.

На пятой позиции обосновалась новичок в вице-спикерском мире Ирина Диденко  («Единая Россия»), назначенная на должность в ходе мартовской сессии и до этого занимавшая пост заместителя председателя бюджетного комитета. Ее доход составил 2,8 млн рублей. Ей принадлежат пять земельных участков (7,8 тысячи кв. м), жилой дом (2,2 тысячи кв. м), два легковых автомобиля и два мотоцикла. Доход супруга вице-спикера составил 62,2 млн рублей. У него в собственности квартира (38,8 кв. м), грузовой автомобиль, снегоход и прицеп.

Шестую строчку занял Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») с 1,9 млн (-0,4 млн). В собственности вице-спикера земельный участок (282 кв. м), квартира (55,2 кв. м), жилой дом (318 кв. м) и легковой автомобиль.

Замыкает список Валерий Ильенко («Единая Россия») с доходом в 1,5 млн (+0,3 млн). В собственности у депутата — земельный участок 2,8 тысячи кв. м и гараж 24 кв. м, а также автомобиль Willys и автоприцеп МЗСА, в совместной собственности — квартира (53 кв. м). У супруги — два участка площадью около 2 тысячи кв. м, два жилых дома (564 кв. м) и квартира в совместной собственности, а также автомобиль Lexus. Ее доход за 2020 год — 217 тысяч рублей.

Ранее стало известно о доходах сенаторов от Новосибирской области, депутатов Госдумы и полпреда СФО.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика доходы депутаты декларация власть


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