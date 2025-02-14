Онлайн-магазин наркотиков накрыли правоохранители в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, который организовал интернет-магазин по продаже наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчина, проживающий в Калининском районе, создал в одном из мессенджеров онлайн-магазин, где предлагал к продаже различные виды наркотиков. Он закупал крупные партии, фасовал их и делал закладки, отправляя клиентам координаты и фотографии мест, где можно было приобрести запрещённые вещества.

— Злоумышленник был задержан сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области в момент, когда он делал закладку возле одного из домов по улице Курчатова, — сообщили в ведомстве.

В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены свертки с карфентанилом и метадоном, а также ключи, телефоны и банковская карта. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиками, общая масса которых составила более 3 граммов.

Подозреваемый указал на ещё один тайник, расположенный в Калининском районе. В его доме были найдены ноутбук, банковские карты, весы, пакеты и более 100 граммов наркотического вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, был заключён под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала женщину с крупной партией героина в Новосибирске. Обвиняемую заключили под стражу на два месяца.