В Новосибирске на Оби обнаружили цветные пятна

В Новосибирске прибрежная зона реки Обь покрылась цветной пленкой. Пленка тянется от лодочной станции у жилого дома «Марсель» на 2-й Обской. Об этом местные жители сообщили в телеграмм-канале «АСТ-54 Black», приложив видео, подтверждающее факт загрязнения.
— Это не масло и не бензин, и не дизель — это грунтовые воды с высоким содержанием марганца и железа, — говорит один из жителей Новосибирска в комментариях к посту.
Источник загрязнения Оби пока неизвестен.
Новосибирским межрайонным природоохранным прокурором организована проверка по факту цветной пленки Оби.
Прокуратура проконтролирует принятие уполномоченными органами надлежащих мер по установлению загрязняющих веществ в воде, их концентрации, размера ущерба, источника загрязнения, а также виновных лиц, сообщили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь.
Фото со страницы Телеграмм-канала «АСТ-54 Black»
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