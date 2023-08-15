В Новосибирске на Оби обнаружили цветные пятна

В Новосибирске прибрежная зона реки Обь покрылась цветной пленкой. Пленка тянется от лодочной станции у жилого дома «Марсель» на 2-й Обской. Об этом местные жители сообщили в телеграмм-канале «АСТ-54 Black», приложив видео, подтверждающее факт загрязнения.

— Это не масло и не бензин, и не дизель — это грунтовые воды с высоким содержанием марганца и железа, — говорит один из жителей Новосибирска в комментариях к посту.

Источник загрязнения Оби пока неизвестен.

Новосибирским межрайонным природоохранным прокурором организована проверка по факту цветной пленки Оби.

Прокуратура проконтролирует принятие уполномоченными органами надлежащих мер по установлению загрязняющих веществ в воде, их концентрации, размера ущерба, источника загрязнения, а также виновных лиц, сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь.