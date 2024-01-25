«Угрожал и вмешивался»: начальника ИВС арестовали за угрозы следователю в Новосибирске

В Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения начальнику следственного изолятора Усть-Таркского района Максиму Вавилову.

— Постановлением суда в отношении Максима Вавилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта 2024 года, — сообщили Infopro54 в пресс-службе суда.

О задержании полицейского стало известно вечером, 24 января. На Вавилова возбудили уголовное дело по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения.

— 18 января 2024 года сотрудник полиции узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела осуществляет производство следственных действий по уголовному делу. Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности, с целью изменения хода расследования, — рассказала Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Речь идет об уголовном деле в связи с исчезновением 14-летней Наташи Матюхиной в 2010-м году. По версии следствия, школьницу сбили на автомобиле сотрудники местного отдела полиции, а после, чтобы скрыть следы преступления, избавились от тела. К слову, оно до сих пор не найдено.

Летом 2023 года в Усть-Таркском районе по подозрению в совершении данного преступления прошла серия задержаний и арестов бывших сотрудников райотдела. Фигурантами уголовного дела стали экс-полицейские Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также действующий сотрудник правоохранительных органов Александр Кунц. Все трое активно участвовали в розыске пропавшей девочки. Кроме того, Кунцу и еще одному сотруднику, Алексею Бороздину, предъявили обвинение в убийстве 26-летнего Владимира Поторокина. В 2013 году полицейские задержали молодого человека, после чего о нем никто ничего не слышал. А через пару месяцев мужчину нашли мертвым.

Ранее редакция сообщала об аресте подполковника полиции Александра Захарова, которого обвиняют во взятке в особо крупном размере.