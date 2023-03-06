В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО

Неизвестные пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции в Новосибирске, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы администрации Советского района города Дмитрия Оленникова.

По его словам, пытались поджечь ресурсный центр на Новоморской. Имеются незначительные повреждения в виде разбитого окна, в которое неизвестные пытались бросить [горящую] ветошь.

Оленников уточнил, что охрана прибыла незамедлительно. Возгорание быстро потушили, однако пока никто из поджигателей не задержан.

На месте работает отдел полиции № 10.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина».

Фото администрации Беловодского района ЛНР