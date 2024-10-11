В Новосибирске в 1,5 раза упали темпы вывода новых квартир на рынок

В 3 квартале 2024 года на рынок Новосибирской области ежемесячно выводилось 1899 квартир, в первом полугодии среднемесячный прирост составлял 2950 новых лотов. Об этом говорится в статистике, которую приводит ЕРЗ.РФ. То есть темпы вывода новых проектов в регионе к четвертому кварталу сократились в 1,5 раза.

— Последний раз Новосибирская область попадала в топ-5 регионов по числу новых проектов в мае 2024 года, в сентябре она заняла уже 16 место, а в августе 2024 года выпадала даже из топ-20, — комментирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. — Это связано частично с административными барьерами, частично с нежеланием застройщиков начинать новые проекты в период неопределенности.

Эксперт также отмечает уменьшение средней площади новых новостроек в городе — с 49,3 кв. м до 48,1 кв.м.

— В сентябре 2024 года средняя площадь квартиры, выведенной на рынок, в Новосибирске составила 46 квадратов, — констатирует Николаев. — По сравнению с 2023 годом суммарная площадь новых проектов уменьшилась в 3 квартале на 17,3%, в целом за 9 месяцев снижение составило 17,7%.

При этом аналитик подчеркивает, что в регионе нет дефицита новостроек — на рынке наоборот присутствует затоваренность. На август 2024 года у застройщиков Новосибирской агломерации остатки непроданных квартир составили 57,5 тысячи квартир.

— Мы практически вернулись на уровень декабря 2016 года с его рекордным показателем — 58,4 тысячи непроданных квартир. Причем в уже сданных домах у девелоперов Новосибирска «зависли» 12,5 тысячи квартир, в декабре 2016-го — 16,2 тысячи, — ранее констатировал Николаев.

Он также сообщал, что динамика прироста населения в Новосибирске сократилась в 4 раза, что является одной из причин роста затоваренности рынка.

Суммарный земельный банк, сформированный сегодня девелоперами Новосибирска, позволяет им построить ещё 57-60 млн. квадратных метров общей площади жилых помещений.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска переносят сроки сдачи домов.