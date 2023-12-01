Дмитрий Медведев приехал в Новосибирск

Сегодня в соцсетях Новосибирска появились сообщения о кортеже автомобилей ради которых перекрывают улицы и водители вынуждены стоят в пробках. На улицах появилось много экипажей ДПС. Как стало известно редакции, в Новосибирск приехал первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Эту информацию Infopro54 подтвердил источник в правительстве региона.

— Дмитрий Медведев инспектирует предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирска. Сегодня и уедет, — пояснил собеседник редакции.

На каких предприятиях планируем побывать Медведев собеседник не уточнил.

Как сообщают РИА.Новости, Дмитрий Медведев также планирует провести совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками. Обь этом он сообщил в ходе приема граждан, уточняет агентство.

К вечеру пробки на улицах города составили 8 баллов.

Напомним, в октябре в Новосибирск прилетал Министр обороны Сергей Шойгу. По информации Infopro54, он посетил «Новосибирский приборостроительный завод» и завод им Чкалова.