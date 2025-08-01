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Суд в Новосибирске отклонил иск к страховщику мусорной концессии на 662 млн

  • 01/08/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Суд в Новосибирске отклонил иск к страховщику мусорной концессии на 662 млн
В июне бывшего министра ЖКХ области обязали выплатить в бюджет 220 млн рублей за то, что он не истребовал банковскую гарантию у экс-регоператора

Арбитражный суд Новосибирской области отказал Министерству ЖКХ региона в иске к ООО «Сбербанк страхование» по мусорной концессии. МинЖКХ обратилось в суд к страховщику в январе 2025 года с требованием выплатить ведомству страховое возмещение в размере 662,7 млн рублей. Третьим лицом по делу было привлечено АО «Спецавтохозяйство».

Как отмечается в материалах суда, страховщик просил суд отказать в удовлетворении иска, отмечая, что основанием заявленных требований выступает событие, которое в настоящее время не произошло.

— Истцом не представлены документы, подтверждающие возникновение у него убытков, а общий срок исполнения обязательств концессионного соглашения ответчиком не пропущен, — говорится в решении суда.

Представитель АО «Спецавтохозяйство» поддержал ответчика, отметив, что МинЖКХ не представило доказательств получения убытков для получения страхового возмещения. Представители правительства области в отзыве также отметили, что «объективные препятствия для признания допущенного концессионером нарушения обязательств по соглашению в качестве страхового случая, отсутствуют». В суде заявили, что от правительства и департамента по тарифам на заседании никого не было.

Напомним, МинЖКХ и МУП «Спецавтохозяйство» заключили концессионное соглашение для создания и эксплуатации комплекса по переработке отходов «Правобережный» в районе села Раздольное в ноябре 2023 года. В декабре 2024 года МУП было преобразовано в АО и к новой компании перешли все права и обязанности по концессионному соглашению.

В иске МинЖКХ отмечается, что по соглашению, концессионер ежегодно должен страховать свою ответственность за нарушение обязательств по соглашению и предоставлять безотзывную банковскую гарантию. МУП «САХ» в ноябре 2023 года заключило договор со «Сбербанк страхование». В ведомстве сообщили, что земельный участок для создания объекта был предоставлен концессионеру в срок, а компания должна была до 17 августа 2024 года разработать проектную документацию и получить на нее положительные заключения государственных экспертиз. 20 августа МУП направило в министерство письмо, в котором сообщалось, что проектная документация не готова. В МинЖКХ оценили это как наступление страхового события и обратились за выплатой страхового возмещения. Досудебную претензию ответчик не удовлетворил, и ведомство обратилось в суд.

—Истцом не оспаривается, что имущественный вред действиями концессионария не причинен, размер заявленных требований является предполагаемым, а основанием иска является риск получения концедентом убытков. В соответствии с представленной истцом служебной запиской управления благоустройства МинЖКХ от 20.05.2025, размер убытка (ущерба) ввиду неисполнения концессионером АО «САХ» концессионных соглашений в отношении комплексов по переработке отходов «Правобережный» и «Левобережный» составляет 2 133 692 рубля в год (без учета ежегодного роста тарифа минимум на 5 %) с 01.01.2027, — уточняется в материалах суда

Решение суда может быть оспорено в апелляции.

Напомним, в мае 2025 года МинЖКХ обратилось в суд с иском к АО «САХ» о прекращении концессионного соглашения, заключенного в ноябре 2023 года на строительство правобережного полигона, а также КПО «Левобережный». Иски объединены в одно дело. Их рассмотрение намечено в августе.

В июле МинЖКХ обратилось в суд с иском о взыскании с АО «САХ» штрафа в размере 121,8 млн рублей. Пока иск оставлен без движения.

Стоит также отметить, что в июне 2025 года был вынесен приговор министру ЖКХ Денису Архипову. Центральный районный суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, министр незаконно отказался от требования уплаты банковской гарантии, предоставленной компании ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В результате его действий, как полагают следователи, бюджет региона недополучил 220 миллионов рублей. Суд также удовлетворил исковые требования прокуратуры области к Архипову на сумму более 220 млн рублей

Ранее редакция сообщала о том, что строительством мусорных полигонов в Новосибирске займутся компании правительства. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : мусорный полигон концессия


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