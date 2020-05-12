Онлайн-интенсив Марины Гусевой «KPI и мотивация»

Научитесь, чтобы действовать правильно и реально повысить эффективность работы сотрудников:

Определяем функционал и роль каждого сотрудника в итоговом результате (прибыли). Ставим правильные цели и контролируем достижение через KPI. Привязываем материальную мотивацию.

Что такое онлайн-интенсив?

3 модуля с видеоуроками + онлайн-встреча с экспертом.

Вы получаете доступ к личному кабинету участника, там хранятся все необходимые материалы по интенсиву. Там вы задаете вопросы эксперту и получаете на них быстрые и четкие ответы.

Чему вы научитесь на онлайн-интенсиве?

Выделять и формулировать KPI для сотрудников правильно: 1. полезные для бизнеса, 2. понятные для сотрудников, 3. их можно оцифровать и контролировать. Применять пошаговый алгоритм разработки и внедрения системы KPI и материальной мотивации. Использовать KPI для контроля достижения цели бизнеса. Уникальный инструмент управления, необходимый в условиях кризиса и перемен!

В программе онлайн-интенсива:

Модуль «Бизнес-подход к системе KPI»

Модуль «Пошаговый алгоритм внедрения KPI и мотивации»

Модуль «Мотивация для ключевых должностей: подход, нюансы»

Живой вебинар Марины Гусевой: детальный разбор кейса + ответы на вопросы участников

Интенсив ведет эксперт Марина Гусева. Генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления с 15-летним опытом. Подробнее об «ИНТАЛЕВ». Команда Марины Гусевой помогла 250+ компаниям повысить эффективность работы. Автор и ведущая бизнес-интенсивов по финансам, KPI и оргпроектированию.

Что дают бизнесу правильные KPI:

мотивация на действия, которые нужны бизнесу в данный момент,

контроль достижения целей бизнеса,

оптимизация затрат на ФОТ.

Стоимость участия. Три тарифа под разные задачи и возможности, от 7500 руб.

В следующем потоке стоимость вырастет!

Старт 20 мая. Вы с нами?

Подробности и регистрация по этой ссылке.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами