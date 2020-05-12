Онлайн-интенсив Марины Гусевой «KPI и мотивация»

3 модуля с видеоуроками + онлайн-встреча с экспертом.
Вы получаете доступ к личному кабинету участника, там хранятся все необходимые материалы по интенсиву. Там вы задаете вопросы эксперту и получаете на них быстрые и четкие ответы.
Модуль «Бизнес-подход к системе KPI»
Модуль «Пошаговый алгоритм внедрения KPI и мотивации»
Модуль «Мотивация для ключевых должностей: подход, нюансы»
Живой вебинар Марины Гусевой: детальный разбор кейса + ответы на вопросы участников
Интенсив ведет эксперт Марина Гусева. Генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления с 15-летним опытом. Подробнее об «ИНТАЛЕВ». Команда Марины Гусевой помогла 250+ компаниям повысить эффективность работы. Автор и ведущая бизнес-интенсивов по финансам, KPI и оргпроектированию.
Стоимость участия. Три тарифа под разные задачи и возможности, от 7500 руб.
В следующем потоке стоимость вырастет!
Старт 20 мая. Вы с нами?
Подробности и регистрация по этой ссылке.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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