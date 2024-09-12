В Новосибирске почти сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В Новосибирске ищут 12-летнего мальчика, который 11 сентября вышел из дома в Калининском районе и до сих пор не вернулся.
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» активно размещают ориентировки в интернете и просят всех, кто видел подростка, сообщать на телефон горячей линии.
— Рост мальчика 152 сантиметра, он худощавого телосложения, глаза у карие, волосы светло-русые. Одет был в темно-синюю куртку, как на фото, серые джинсы, черные кроссовки с красными вставками. С собой у школьника был черный рюкзак, — говорится в ориентировке.
Подписчики группы поискового отряда «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте» сообщают, что видели ребенка в разных местах города.
— Вчера его видели возле гимназии №4, на поле возле 168 школы. Я с ним учился, потом он перевелся. Сбегает он не первый раз, и иногда сам приходил домой. Бывало, что его полиция искала и находили в подъезде.
— Похожего ребенка видели в районе сегодня 15-00, возле остановки «Магазин Юбилейный».
— Говорят, вчера видели на жд вокзале.
— На данный момент не найден. Со слов мамы, он пытался расплатиться картой в магазине около школы №168, ищут.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
Ранее редакция сообщала о том, что в Кемеровской области задержали убийцу 12-летней школьницы. Девочку искали больше суток. Во все отделы полиции были разосланы ориентировки. Через несколько часов после этого поисковики обнаружили ее убитой в колодце возле заброшенного здания.
Источник фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» в ВКонтакте, 2ГИС/автор Лаки youtube.com/@luckysexy
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