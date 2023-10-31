Пациента с донорским сердцем вылечили от рака в Центре Мешалкина в Новосибирске

Радиотерапевты Центра Мешалкина впервые успешно пролечили пациента с донорским сердцем, у которого спустя 12 лет после трансплантации развился рак легкого. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

60-летний новосибирец Владимир* (имя изменено) 12 лет живет со вторым по счету сердцем. Стоит отметить, что рекорд выживаемости после трансплантации сердца в мире достигает 30 лет. Новое сердце появилось у мужчины в 2011 году. Он находился под постоянным динамическим наблюдением врачей и ежегодно проходил обследование.

Еще год назад у мужчины все было хорошо, но в этом году у него при осмотре выявили рак легкого сразу 3-й стадии.

Единственным методом, при котором сердце сможет выдержать, стала лучевая терапия. Был составлен протокол лечения, которой корректировался на каждом этапе лечения.

— На протяжении лечения наблюдалась положительная динамика, удалось добиться выраженного регресса онкологического процесса. Спустя месяц эти изменения будут еще заметнее, так как рассасывание опухолевого очага после облучения идет постепенно, — отметили в сообщении.

Уже сегодня мужчина чувствует себя удовлетворительно, находится в кардиохирургическом отделении для углубленной диагностики. Лечащий врач уже спланировал курс кардиоподдержки.

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