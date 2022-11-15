В областном бюджете пока не заложены средства на подготовку проекта развития метро

— Я послушал ваш доклад о проекте бюджета Новосибирской области на 2023-2025 годы, который выносится на ноябрьскую сессии в первом чтении. Там нет денег на формирование проектно-сметной документации по строительству метрополитена в Новосибирске. С чем это связано? Мы недавно обсуждали этот вопрос на круглом столе при участии первого вице-губернатора Владимира Знаткова, — поинтересовался депутат регионального парламента Владимир Анисимов на заседании транспортного комитета у министра финансов Виталия Голубенко.

— Если у нас не будет проектно-сметной документации, то обращаться на федеральный уровень бессмысленно. Мы получим тоже самое, что с Дзержинской веткой. Исполнительному органу нужно делать первый шаг, разрабатывать проект, отправлять его на экспертизу. Отмечу, что речь идет не конкретной станции, а о выделении этапов и вектора развития метрополитена Новосибирской области, — не согласился Анисимов. — Метро дает хорошую налоговую базу и является самым комфортными видом транспорта в Новосибирске.

Министр пояснил, что перед тем как закладывать деньги на проектирование, нужно понимать, куда они пойдут, а также инициировать вопрос на федеральном уровне, как это делают многие города и регионы РФ.

Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко добавил, что депутаты хотели бы знать позицию правительства в вопросе финансирования подготовки ПСД. Он напомнил, что мэрия уже заложила в бюджете города средства на эти цели.

— Пока у нас предусмотрены 50 млн рублей на проектирование левого перегонного тоннеля станции «Золотая нива», но сумма может изменился в большую сторону, — уточнил первый вице-мэр Олег Клемешов.

— Если, конечно, мы хотим развития города, — добавил Мамедов. — Сколько нам нужно на ПСД? По предварительной оценке, около 150 млн рублей. С точки зрения возможных перспектив это ни о чем. Но документы нужно делать максимально быстро, чтобы попытаться попасть в программы федерального бюджета на 2023 или 2024 годы.

Вице-спикер Заксобрания Майис Мамедов заявил, что если у региона есть возможность получить реальные деньги на развитие этого вида транспорта, то ее нужно использовать, а работу в этом направлении — усилить.

В итоге Валерий Ильенко сообщил, что депутаты хотели бы понимать решение правительства области до принятия основных цифр регионального бюджета на 2023-2025 годы.

Напомним, проект бюджета в первом чтении сейчас проходит рассмотрение на комитетах регионального парламента. На сессию он будет вынесен 24 ноября. Предлагаемые параметры бюджета на 2023 год следующие: доходы — 243,9 млрд рублей, расходы — 277,6 млрд, профицит — 33,7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Красноярске начались подготовительные работы для строительства метро. А в Омске работы по созданию этого вида транспорта планируют возобновить в 2024 году.