«Стагнация экономики огромное и весьма тяжелое испытание для частного бизнеса»

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting:

— Безо всякого сомнения, главными событиями 2018 года в России стали повышение пенсионного возраста и НДС. К сожалению, мы с вами — в той фазе развития российской экономики, когда она в течение многих лет находится в стагнации, и это, конечно же, огромное и весьма тяжелое испытание для частного бизнеса.

Что касается Новосибирской области, то в уходящем году было начато не очень много крупных инвестиционных проектов (дворец спорта и четвертый мост — не в счет, я имею в виду частные проекты). Останавливались уже начатые — так, был заморожен проект завода «Мон’дэлис Русь».

Из новых, которые появились в 2018 году?.. Преимущественно это проекты пищевой и смежных отраслей: птицефабрика «Улыбино» в Искитимском районе, дистрибьюторский центр «Мираторга», новые очереди тепличного комбината и птицекомплекс по выращиванию индеек «Садов гиганта».

Началось строительство оптово-распределительного центра «Росагромаркета» в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

Стоит также отметить завод «Экран», освоивший выпуск инновационной бутылки с напылением нанотрубками.

В целом же, ввиду стагнации в экономике, основная часть новых бизнес-проектов в Новосибирской области — это проекты усовершенствования уже работающих производств.

Для нашей компании уходящий год был очень сложным. Мы не добились заявленных целей — стать одним из федеральных лидеров маркетинга производственного сектора. Что ж, нам есть над чем работать… Но на территории восточнее Урала маркетинговых компаний нашей мощности, по-видимому, больше нет. С одной стороны, это свидетельство слабости экономики России, с другой — рыночные возможности для нас.

Если говорить о задачах на 2019 год. То все, как обычно — мы же амбициозные люди. Быть лучшими в том, что мы делаем для рынка! Думаю, в предстоящем году мы увидим новые производственные проекты в Сибири, надеюсь, в некоторых из них наша компания примет участие.

Фото: из личных архивов