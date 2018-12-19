«Стагнация экономики огромное и весьма тяжелое испытание для частного бизнеса»

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting:
— Безо всякого сомнения, главными событиями 2018 года в России стали повышение пенсионного возраста и НДС. К сожалению, мы с вами — в той фазе развития российской экономики, когда она в течение многих лет находится в стагнации, и это, конечно же, огромное и весьма тяжелое испытание для частного бизнеса.
заморожен проект завода «Мон’дэлис Русь».
Из новых, которые появились в 2018 году?.. Преимущественно это проекты пищевой и смежных отраслей: птицефабрика «Улыбино» в Искитимском районе, дистрибьюторский центр «Мираторга», новые очереди тепличного комбината и птицекомплекс по выращиванию индеек «Садов гиганта».
«Росагромаркета» в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.
Стоит также отметить завод «Экран», освоивший выпуск инновационной бутылки с напылением нанотрубками.
В целом же, ввиду стагнации в экономике, основная часть новых бизнес-проектов в Новосибирской области — это проекты усовершенствования уже работающих производств.
Для нашей компании уходящий год был очень сложным. Мы не добились заявленных целей — стать одним из федеральных лидеров маркетинга производственного сектора. Что ж, нам есть над чем работать… Но на территории восточнее Урала маркетинговых компаний нашей мощности, по-видимому, больше нет. С одной стороны, это свидетельство слабости экономики России, с другой — рыночные возможности для нас.
Фото: из личных архивов
Популярное с сайта