Отдых в общественной бане в Новосибирске за год подорожал на 20%

Для того, чтобы помыться в общественной бане Новосибирска в этом году в среднем нужно заплатить 583 рубля за человека. Годом ранее билет стоил 487 рублей (+19,7%). В целом, с учетом полотенца, геля и шампуня, отдых в 2025 году обойдется в 1466 рублей. Годом ранее 1320 рублей (+11%). Такие данные привели аналитики сервиса Bankiros.ru.

Самый дорогой билет в баню в Сибири в Алтайском крае — 673 рубля. На втором месте Новосибирск, на третьем — Красноярский край — 542 рубля. Однако с учетом стоимости банного набора самый дорогой поход в баню для красноярцев — 1589 рублей, на втором месте Республика Хакассия — 1501 рубль, на третьем Алтайский край — 1478.

Стоит отметить, что помимо роста цен в общественных банях, увеличивается стоимость содержания частных бань. По новому законодательству, вступившему в силу в конце прошлого года, хозяйственные постройки на загородном участке, участке ИЖС можно оформить в собственность бесплатно. К хозяйственным постройкам относятся объекты, которые предназначены для удовлетворения бытовых нужд. Это бани, сараи, летние кухни и прочие объекты, расположенные на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства. При этом с января 2025 года оформленные в собственность бани и сараи облагаются налогом на имущество по ставке 0,1–0,3% кадастровой стоимости. Речь идет об объектах, установленных на капитальном фундаменте.

По данным 2ГИС, в Новосибирске 377 филиалов бань и саун.

Ранее редакция сообщала о том, что в списке клиентов банного концессионера в Новосибирске не нашли льготников.