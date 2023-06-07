Отдых в Турции стал дороже исключительно для россиян

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, турецкие отели и авиакомпании подняли цены для россиян в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, передают «Известия». При этом для европейцев они остались на прежнем уровне.

— Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле, — пояснил Алексан Мкртчян.

Подобная мера была необходима турецким отельерам, чтобы избежать потенциальных убытков в летний сезон. Однако все сложилось не так, как они того ожидали: часть гостиничного фонда до сих пор остается невостребованной, добавил специалист.

Что касается стоимости авиабилетов, то она тоже заметно отличается. Так, долететь в Анталью из Германии сейчас можно в четыре раза дешевле, чем из России, подчеркнул Алексан Мкртчян.

Эксперт рекомендует туристам из России не торопиться с бронированием путешествий в Турцию на июль и август, так как цены еще могут снизиться, как это произошло с июнем.

Ранее редакция сообщала, что россияне массово отказываются лететь прямым рейсом в Грузию из-за высокой стоимости авиабилетов.