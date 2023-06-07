Рекламодателям

Отдых в Турции стал дороже исключительно для россиян

  • 07/06/2023, 10:38
Автор:
Отдых в Турции
Для европейцев отели и авиаперелеты остались на прежнем ценовом уровне.

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, турецкие отели и авиакомпании подняли цены для россиян в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, передают «Известия». При этом для европейцев они остались на прежнем уровне.

— Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле, — пояснил Алексан Мкртчян.

Подобная мера была необходима турецким отельерам, чтобы избежать потенциальных убытков в летний сезон. Однако все сложилось не так, как они того ожидали: часть гостиничного фонда до сих пор остается невостребованной, добавил специалист.

Что касается стоимости авиабилетов, то она тоже заметно отличается. Так, долететь в Анталью из Германии сейчас можно в четыре раза дешевле, чем из России, подчеркнул Алексан Мкртчян.

Эксперт рекомендует туристам из России не торопиться с бронированием путешествий в Турцию на июль и август, так как цены еще могут снизиться, как это произошло с июнем.

Ранее редакция сообщала, что россияне массово отказываются лететь прямым рейсом в Грузию из-за высокой стоимости авиабилетов.

Фото: ru.freepik.com — standret 

2 542

Рубрики :

Регионы: Турция Россия

Теги : рост цен путешествия отдых в Турции новости туризма бизнес


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области
7/06/23 10:37
Минобороны предложило вместо повесток использовать СМС-рассылку
6/06/23 10:56
В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
Прекращено дело о самобанкротстве новосибирского аквапарка

Прекращено дело о самобанкротстве новосибирского аквапарка

Долги ООО «Аквапарк Аквамир» перевалили за 2 миллиарда рублей.
Читать статью >>
За три года мэрия Новосибирска заплатила по судебным искам почти миллиард рублей

За три года мэрия Новосибирска заплатила по судебным искам почти миллиард рублей

В городской контрольно-счетной палате назвали департаменты, по которым чаще всего выносились судебные решения о взыскании.
Читать статью >>
В суд уходит дело директора новосибирской турфирмы из-за гибели туристов на Ключевской сопке

В суд уходит дело директора новосибирской турфирмы из-за гибели туристов на Ключевской сопке

Следственный комитет завершил расследование уголовного в отношении директора ООО «Экстрим тайм».
Читать статью >>
У 203 новорожденных в Новосибирской области заподозрили наследственные заболевания

У 203 новорожденных в Новосибирской области заподозрили наследственные заболевания

Всего с начала года расширенный неонатальный скрининг прошли около 10 тыс младенцев.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Прекращено дело о самобанкротстве новосибирского аквапарка

07/06/2023, 11:13

Рекордные 58 новых объектов водоснабжения появятся в этом году в регионе

07/06/2023, 10:47

На улице Кубовой в Новосибирске построят школу за 1,3 млрд рублей

07/06/2023, 10:37

480 посылок военным в зону СВО отправили из Новосибирской области

07/06/2023, 10:37
Популярное

Депутаты настаивают на возобновлении проверок производителей пива вне плана

07/06/2023, 11:19

В такси и каршеринге могут остаться машины только российской сборки

07/06/2023, 09:52

Межреберная невралгия — признаки и лечение

06/06/2023, 15:15
Новости компаний

На летних каникулах сибирские дети будут в безопасности с умными часами «Ростелекома»

06/06/2023, 13:05

Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С»

06/06/2023, 11:51

Банк «Левобережный»: зачисляем деньги от продаж каждые 2 часа по эквайрингу

05/06/2023, 16:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска