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Лестница на Речном Вокзале в Новосибирске должна быть отремонтирована ко дню города

  • 19/05/2023, 18:18
Автор:
Лестница
При этом стоимость работ за время простоя объекта значительно выросла.

Лестница, ведущая к остановочной платформе «Речной вокзал», должна быть восстановлена в течение ближайших недель, ко дню города. Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поручение привести лестницу в порядок, данное дептрансу в прошлом году, выполнено не было.

Вижу вину нашего департамента транспорта, который не справился с выполнением моего поручения в прошлом году: отремонтировать эту лестницу, говорит мэр. К сожалению, со ссылками на недобросовестность подрядчика работа не была сделана. Фактически все недоделки и состояние лестницы перешли на этот год. Я поставил задачу: в ближайшие недели без всяких ссылок на подрядчиков решить эту проблему. Новосибирцы и гости города не должны испытывать никаких трудностей.

В то же время депутаты горсовета от коалиции «Новосибирск2020» отмечают тот факт, что, по сравнению с прошлогодним периодом стоимость работ по ремонту лестницы увеличилась.

Мэрия ищет нового подрядчика для ремонта лестницы на Речном Вокзале, сообщается в телеграмм-канале коалиции. Администрация города подняла стоимость работ на 400 тысяч рублей. Теперь за ремонт всей лестницы мэрия готова заплатить 1,2 миллиона рублей.

 

Ранее редакция сообщала, какие территории в Новосибирске запланированы к благоустройству.

Фото: телеграмм-канал Коалиции Новосибирск 2020

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : стоимость работ Мэрия компания-подрядчик День города в Новосибирске благоустройство


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