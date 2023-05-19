Лестница на Речном Вокзале в Новосибирске должна быть отремонтирована ко дню города

Лестница, ведущая к остановочной платформе «Речной вокзал», должна быть восстановлена в течение ближайших недель, ко дню города. Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поручение привести лестницу в порядок, данное дептрансу в прошлом году, выполнено не было.

— Вижу вину нашего департамента транспорта, который не справился с выполнением моего поручения в прошлом году: отремонтировать эту лестницу, — говорит мэр. — К сожалению, со ссылками на недобросовестность подрядчика работа не была сделана. Фактически все недоделки и состояние лестницы перешли на этот год. Я поставил задачу: в ближайшие недели без всяких ссылок на подрядчиков решить эту проблему. Новосибирцы и гости города не должны испытывать никаких трудностей.

В то же время депутаты горсовета от коалиции «Новосибирск2020» отмечают тот факт, что, по сравнению с прошлогодним периодом стоимость работ по ремонту лестницы увеличилась.

— Мэрия ищет нового подрядчика для ремонта лестницы на Речном Вокзале, — сообщается в телеграмм-канале коалиции. — Администрация города подняла стоимость работ на 400 тысяч рублей. Теперь за ремонт всей лестницы мэрия готова заплатить 1,2 миллиона рублей.

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