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На Солнце произошла небывалая за последние шесть лет вспышка

  • 15/12/2023, 09:38
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На Солнце произошла небывалая за последние шесть лет вспышка
Что, как правило, предшествует магнитным бурям.

Вспышка на Солнце, которая по своей силе может сравниться лишь с той, что была в 2017 году, произошла 14 декабря примерно в 20 часов по московскому времени. За последние шесть лет сильнее ее вспышек не было, сообщает центр погоды «Фобос».

Специалисты предупреждают, что, как правило, подобные явления предшествуют магнитным бурям. Так, ощутимая вспышка мощностью в четыре балла из девяти возможных произойдет 18 декабря. По сведениям Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, геомагнитная активность будет расти несколько дней и к 23 декабря достигнет пяти баллов. Следующую магнитную бурю эксперты прогнозируют на конец месяца, 30 декабря и 31 декабря. Её мощность оценивают в три балла. Последствия этих возмущений на Солнце многие могут испытать и в первые дни новогодних каникул.

В дни магнитных бурь с особым вниманием к своему здоровью должны относиться люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, недомогание могут испытывать люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами.

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Фото: freepik.com — pikisuperstar 

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Регионы: Россия

Теги : магнитные бури вспышки на Солнце


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